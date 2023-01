Visma betreedt de Duitse markt met de overnames van softwarebedrijven H&H en BuchhaltungsButler.

Visma is het moederbedrijf van meer dan 170 organisaties in Europa en Zuid-Amerika. Het concern specialiseert in bedrijfssoftware, waaronder ERP-oplossingen voor boekhouding, salarisadministratie en HRM.

In 2022 breidde de organisatie uit naar Frankrijk met de overname van Inqom. Het volgende hoofdstuk is Duitsland. Visma zet een eerste stap met de overnames van softwarebedrijven H&H en BuchhaltungsButler.

H&H en BuchhaltungsButler

H&H is softwareleverancier van meerdere Duitse gemeenten. Het belangrijkste product is een ERP-oplossing voor boekhouding, facturering, belastinginning en meer. BuchhaltungsButler ontwikkelt software-as-a-service (SaaS) voor financieel beheer onder kleine bedrijven. Het automatiseren van boekhouding staat centraal.

De financiële details van de overnames werden niet bekendgemaakt. Visma breidt op hoog tempo uit. In 2022 nam de organisatie 42 bedrijven over. De meeste dochterbedrijven behouden hun merk en management. Hetzelfde geldt voor H&H en BuchhaltungsButler. De organisaties zijn op papier onderdeel van Visma, maar blijven naar verwachting zelfstandig in de praktijk.

“Veel bedrijven hebben al een mooi sterk merk”, vertelde Visma Area Director Benelux John Reynders in 2022 in een interview met Techzine.nl. “Er zijn situaties waarin Visma-bedrijven besluiten samen zaken te gaan doen, maar vanuit de top wordt er niks opgelegd.”

Overnamestrategie Visma

Wetten en belastingregels verschillen per land. Vandaar zijn financiële softwareproducten vaak toegespitst op een regio. Voor Visma is het logisch om overgenomen bedrijven heel te laten. Hun managers en medewerkers hebben weet van de lokale markt.

“We doen aan hyperlokalisatie”, zei Reynders. “Zo nemen we een andere positie in dan de wereldwijde spelers die hun producten over honderden landen uit willen rollen en overal een beetje van kunnen.”

Het concern heeft hoge verwachtingen van Duitsland. “Nieuwe wetgeving, zoals de Onlinezugangsgesetz, vereist toenemende digitalisering van de overheidsadministratie en -diensten”, schreef Visma in een verklaring.

“De overgang van Duitsland naar de cloud komt in een stroomversnelling doordat steeds meer kleine en middelgrote ondernemingen de voordelen ontdekken van ERP-systemen in de cloud om handmatige en tijdrovende processen te automatiseren.”

Tip: Brengt Visma het plezier in applicatiebeveiliging?