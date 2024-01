Het Noorse bedrijf Visma neemt Chaintrust uit Parijs over met als doel verdere groei te realiseren op de Franse markt.

Visma is al aanwezig in Frankrijk, maar wil in het land een allesomvattend ecosysteem bouwen dat aan de verschillende behoeften van accountingbedrijven voldoet. Chaintrust zal hieraan bijdragen doordat het gespecialiseerd is in het automatiseren en stroomlijnen van accountingprocessen, wat de hoeveelheid repetitieve en tijdrovende taken belooft te verminderen.

Krachten bundelen

Met de overname van Chaintrust wil Visma ook zijn Inqom-software, dat in 2022 onder de Visma-vlag kwam, versterken. Olivier Constant, Business Area Director for the SMB Segment, benadrukt dat door de expertise van Chaintrust op het gebied van automatisering van boekhouding te integreren met de accounting- en belastingproductiesoftware van Inqom, Visma de voorkeurspartner moet zijn voor Franse bedrijven.

Chaintrust zal als merk blijven bestaan. De ontwikkeling en vermarkting van de producten zullen dus de verantwoordelijkheid van Chaintrust blijven. Er zullen weinig veranderingen plaatsvinden in het managementteam, zodat de identiteit en bedrijfswaarden van Chaintrust behouden blijven.

CEO Mikael Gandon van Chaintrust benadrukt dat de aansluiting bij de Visma-groep nieuwe groeikansen biedt, zowel op het gebied van ontwikkeling als innovatie door samenwerking met andere Visma-bedrijven.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Tip: Visma | Raet splitst zich op in twee aparte bedrijven