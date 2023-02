Google en Microsoft vinden manieren om samen te werken terwijl ze nog steeds op veel fronten concurreren. ChromeOS krijgt veel betere ondersteuning voor Microsoft 365.

Microsoft en Google zijn de twee techgiganten die het felst concurreren om dominantie in de wereld van consumenten electronica, cloud, zoekmachines en applicaties. Denk aan de strijd om marktaandeel tussen Chromebooks en Surface-laptops, maar ook tussen Chrome- en Edge-browsers en natuurlijk Google Search en Bing.

De compatibiliteit en interoperabiliteit tussen de producten en oplossingen van deze twee techgiganten is soms dan ook niet bijzonder groot.

Zo verklaarde Google aanvankelijk dat Microsofts op Chromium gebaseerde Edge-browser “niet werd ondersteund” door de Google Drive-webapps. En van zijn kant doet Microsoft zijn best om ervoor te zorgen dat zijn Edge-browser de gebruiker altijd pusht om Bing als zoekmachine te gebruiken. Ze gaven eindelijk toe in 2020 toen ze Edge naar het Chromium-platform verplaatsten, waardoor gebruikers andere zoekmachines dan die van Microsoft zelf konden selecteren.

Microsoft 365 beter laten werken op Chromebooks

De nieuwste aanpak om het beter te doen lijkt te komen van Google, die deze week aankondigde dat ChromeOS later dit jaar het leven gemakkelijker zal maken voor Microsoft 365-gebruikers. De verbetering komt in de vorm van een nieuwe integratieoplossing om Microsoft 365-gebruikers te helpen hun Microsoft OneDrive te verbinden met de Bestanden-app in ChromeOS.

“Het is belangrijk voor alle Chromebook-gebruikers om de gewenste tools en bestanden direct tot hun beschikking te hebben, zodat ze efficiënt kunnen werken.”, zo luidt de aankondiging. “Vandaag kunnen gebruikers van Microsoft 365 en OneDrive-software de Progressive Web App gebruiken voor hun Microsoft Word-, PowerPoint- of Excel-behoeften. Om deze gebruikers verder te helpen, komt er later dit jaar een nieuwe integratie op ChromeOS, waardoor het eenvoudiger wordt om de apps te installeren en bestanden te openen”, aldus de aankondiging.

Zodra deze oplossing beschikbaar is krijgen gebruikers “een begeleide installatie-ervaring” die hen door het proces leidt om de Microsoft 365-webapp te installeren en Microsoft OneDrive te verbinden met hun Chromebook Files-app. Bestanden zullen worden verplaatst naar Microsoft OneDrive wanneer ze worden geopend in de Microsoft 365-app, aldus Google.