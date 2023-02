OpenAI heeft onlangs de betaalde versie van zijn inmiddels mateloos populaire AI-tool ChatGPT gelanceerd; ChatGPT Plus. Deze betaalde versie biedt enkele extra features van de intelligente schrijftool, zoals snellere antwoorden, gegarandeerde toegang en voorrang voor toegang tot nieuwe features.

OpenAI heeft er geen gras over laten groeien en komt vrij snel na het openbaar maken van zijn AI-tool eind vorig jaar nu met zijn betaalde versie ChatGPT Plus. Deze versie biedt gebruikers tegen betaling meer eigenschappen dan de gratis versie.

Voordelen ChatGPT Plus

Een belangrijke plus van de betaalde versie is dat de AI-ontwikkelaar garandeert dat gebruikers altijd toegang hebben tot de tool. Ook op piektijden. Op dit moment klagen veel eindgebruikers dat de toegang tot de tool vaak te wensen overlaat. Vaak is de capaciteit vol en moet worden gewacht tot er weer capaciteit beschikbaar is. Met ChatGPT Plus is dit dus verleden tijd.

Een andere extra feature is dat de betaalde versie sneller antwoord geeft op opdrachten dan de huidige versie. Hiermee kunnen gebruikers deze opdrachten sneller tot een goed einde brengen.

Verder is het belangrijk dat ChatGPT Plus betalende gebruikers met voorrang toegang geeft tot nieuwe functionaliteit. Bijvoorbeeld kunnen zij nu ook features gebruiken als het tussentijds stoppen van de uitwerking van een opdracht, het inzien van oude ‘conversaties’ en limieten voor dagelijkse berichten. Ook zou het AI-model achter de tool verder zijn verbeterd.

Abonnementen en API

OpenAI geeft aan dat het in de nabije toekomst de functionaliteit van de betaalde dienst gaat uitbreiden, maar ook een abonnementsstructuur gaat opzetten. ChatGPT Plus kost nu 20 dollar per maand, maar er komen ook goedkopere abonnementen, zakelijke abonnementen en datapakketten voor meer beschikbaarheid. De betaalde dienst is op dit moment alleen in de VS beschikbaar.

Verder, zo schrijft SD Times, zou OpenAI op dit moment ook aan een API voor ChatGPT werken. Hiermee komt de AI-tool beschikbaar voor veel meer toepassingen en kunnen er ook specifieke toepassingen omheen worden ontwikkeld.

