SAP maakt een ontslagronde van 3.000 medewerkers bekend, gelijk aan 2,5 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Daarnaast overweegt de Duitse softwareleverancier de verkoop van zijn aandelen in Qualtrics.

Beide plannen zijn onderdeel van een kostenbesparingsstrategie. De aankondiging volgt niet lang na de bekendmaking van ontslagrondes bij Google, Microsoft en Amazon. Ongeveer 200 van de 3.000 ontslagen zullen plaatsvinden in Duitsland, de thuisbasis van SAP.

Techgiganten namen op het hoogtepunt van COVID-19 grote hoeveelheden personeel aan. De vraag naar technologie is sindsdien gedaald, evenals de budgetten voor medewerkers.

Chief Financial Officer Luka Mucic liet weten dat SAP vanaf 2024 aanzienlijke besparingen verwacht. “We verwachten voor 2023 een matige impact. Vanaf 2024 kijken we naar ongeveer 300 miljoen euro tot 350 miljoen euro aan besparingen.”

Qualtrics in etalage

Verder overweegt SAP de verkoop van zijn belang in Qualtrics. SAP kocht het bedrijf in 2018 voor 8 miljard dollar. Drie jaar later werd Qualtrics op de beurs genoteerd met een waardering van bijna 21 miljard dollar.

Het bedrijf ontwikkelt experience management software en heeft op dit moment een marktwaarde van ongeveer 7 miljard dollar. SAP beschikt over 71 procent van de aandelen. CFO Mucic legde uit dat de verkoop als winst zou worden genoteerd.

Geen paniek, zegt SAP

Analisten spraken in de afgelopen tijd zorgen uit over de cloudomzet van SAP. De vrees is dat de omzet een klap krijgt naarmate bedrijven budgetten inkrimpen omreden van economische onzekerheid.

Hier is tot nog toe echter geen sprake van. De omzet van de cloudactiviteiten van SAP steeg in het vierde kwartaal van 2022 met 30 procent.

CEO Christian Klein gaf een positief voorbeeld uit de afgelopen periode. “We gaan een uniek strategisch partnerschap aankondigen met BMW, dat op alle dimensies op SAP inzet — een van de grootste deals ooit, die gisteren werd ondertekend.”