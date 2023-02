Microsoft heeft gereageerd op de feedback van gebruikers over de chatfunctie van Bing, die aan een beperkte groep previewtesters werd aangeboden.

De chatfunctie was aanvankelijk beperkt tot 5 chatbeurten per sessie en in totaal 50 per dag. Toch vroegen gebruikers al snel om een terugkeer van langere chats, zodat ze effectiever konden zoeken en beter met de functie konden communiceren.

In antwoord daarop heeft Microsoft de chatbeurten per sessie verhoogd tot 6 en uitgebreid tot 60 dagelijkse chats. Het bedrijf is van plan nog verder te gaan en de dagelijkse limiet binnenkort te verhogen tot 100 totale chats.

Feedback van gebruikers van onschatbare waarde

Naast deze veranderingen werkt Microsoft ook aan een optie waarmee gebruikers de toon van de chat kunnen kiezen, variërend van preciezere en zoekgerichte antwoorden tot creatievere en praatgrage antwoorden. Het doel is om gebruikers meer controle te geven over het chatgedrag dat het beste aansluit bij hun behoeften.

Microsoft heeft benadrukt dat het doel van het testen van de nieuwe Bing in het openbaar met een beperkte groep testers is om atypische gebruikssituaties te identificeren waarvan ze kunnen leren en het product verbeteren.

Lange en ingewikkelde chatsessies waren niet iets wat het bedrijf typisch zou vinden bij interne tests, en daarom is de feedback van gebruikers waardevol geweest bij het verbeteren van de functie.

Het is vermeldenswaardig dat hoewel de chatlimieten werden ingesteld vanwege een handvol gevallen waarin lange chatsessies het onderliggende model in de war brachten, de gegevens van Microsoft laten zien dat de overgrote meerderheid van de gebruikers Bing op natuurlijke wijze zal kunnen gebruiken met de nieuwe chatlimieten. Bovendien zullen reguliere zoekopdrachten met de komende verandering niet langer meetellen voor de chat-totalen.

