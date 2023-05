Google wil met zijn zoekmachine meer visuele, persoonlijke en “snackbare” resultaten bieden. Volgens de Wall Street Journal suggereren interne documenten dat de integratie van generatieve kunstmatige intelligentie aanstaande is. Google heeft momenteel te maken met toenemende concurrentie van AI-startups en Microsofts Bing.

De interne documenten suggereren dat Google Search meer sociale mediaposts en korte video’s in de zoekresultaten zal opnemen. Hiermee zou het voor het eerst afstappen van de afhankelijkheid van de “10 blauwe links”.

De zoekmachine zal naar verwachting ook de nadruk leggen op het beantwoorden van zoekopdrachten die traditionele webresultaten niet gemakkelijk kunnen overzien. Dit omvat mogelijk vervolgvragen en visuele elementen in de vorm van bijvoorbeeld TikTok-video’s. Google wil hiermee gebruikers tegemoet komen als er geen duidelijk antwoord op hun vragen is, zo stellen prominenten binnen het bedrijf.

Een menselijke stem toevoegen aan de ontluikende AI-industrie

Een van de doelen die Google met deze verandering wil bereiken, is om content creators te ondersteunen op dezelfde manier als Google Search de laatste twee decennia heeft gedaan voor websites. Documenten wekken de suggestie dat het opnemen van “menselijke stemmen” een cruciaal onderdeel van deze aanpassing zal zijn.

Ondanks de radicale veranderingen hebben leidinggevenden van Google naar verluidt benadrukt dat het gebruik van conversationele AI-functies in zoekproducten niet tot bezorgdheid mag leiden bij website-eigenaren, mede door het opnemen van bronlinks.

Google zal de vernieuwde zoekfunctie waarschijnlijk onthullen op de jaarlijkse Google I/O-ontwikkelaarsconferentie, die op 10 mei begint.

Wat komt er aan?

Google zal op het evenement ook een nieuw AI-project genaamd “Magi” debuteren, waarmee gebruikers kunnen converseren met een AI-bot. Eerdere berichten zeggen dat een grote groep werknemers Magi al heeft getest. Magi moet gebruikers een meer gepersonaliseerde ervaring bieden op basis van het anticiperen op gebruikersbehoeften.

Of er een verband is tussen Magi en Google’s eerste generatieve AI-tool, Bard, die in februari werd gelanceerd, is op dit moment niet duidelijk.

Helaas verliep het debuut van Bard niet vlekkeloos. De chatbot gaf tijdens een demo een verkeerd antwoord op een vraag, wat leidde tot een daling van Google’s market cap ter waarde van 120 miljard dollar. Google zal waarschijnlijk niet twee keer dezelfde fout maken op I/O.