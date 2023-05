De AI-revolutie wordt alom geroemd om de schijnbaar eindeloze mogelijkheden van automatisering. De waarheid is dat menselijke input nog steeds hard nodig is om deze lerende systemen te sturen.

Uit een artikel van NBC News blijkt dat OpenAI, de startup achter de populaire AI-chatbot ChatGPT, zwaar leunt op menselijke werknemers. Ingehuurde mankracht voert de cruciale taak van gegevenslabeling uit. OpenAI betaalt hen echter slechts 15 dollar per uur (13,68 euro).

Gegevenslabeling is het essentiële proces van het labelen van specifieke items in een dataset, hetzij visuele beelden of tekst, om machines te helpen deze onafhankelijk te identificeren. Deze taak is van vitaal belang bij het trainen van modellen voor machinaal leren, maar wordt ondanks het belang ervan vaak over het hoofd gezien.

Geen ChatGPT zonder labelaars

Er zou geen ChatGPT of andere AI-taalsystemen zijn zonder mensen die gegevens labelen. Ondanks hun cruciale rol worden de meeste gegevenslabelaars niet bijzonder goed betaald voor hun werk. De contractanten van OpenAI krijgen geen arbeidsvoordelen en worden in sommige VS-staten niet meer betaald dan het minimumloon.

Een van OpenAI’s werknemers, gevestigd in Kansas City, Missouri en genoemd in het NBC-verhaal, verdient 15 dollar per uur. Dat is nog altijd beter dan wat het bedrijf zijn moderators in Afrika betaalde. Hun loon zou minimaal zelfs 2 dollar (1,82 euro) per uur zijn.

Ethische AI-supply chains?

OpenAI besteedt uit naar landen met beperkte arbeidswetten en lage lonen om kosten te besparen. Het bedrijf doet dit ondanks zijn zelf verklaarde inzet voor ethische AI-supply chains. Terwijl AI zich blijft ontwikkelen en alomtegenwoordig wordt, is het cruciaal om te onthouden dat technologie afhankelijk is van menselijke input.

De mensen die verantwoordelijk zijn voor het labelen van gegevens en andere essentiële taken verdienen een eerlijke vergoeding voor hun bijdrage aan deze snel groeiende industrie.

Bedrijven als OpenAI hebben de verantwoordelijkheid om prioriteit te geven aan het welzijn en de eerlijke compensatie van hun menselijke werknemers, die een rol spelen bij het bouwen en verfijnen van de AI-systemen die het potentieel hebben om onze toekomst vorm te geven.

Lees ook: De banen die het meest bedreigd worden door generatieve AI zoals ChatGPT