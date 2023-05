Het betaalde ChatGPT Plus krijgt meer functionaliteit, zo maakte OpenAI onlangs bekend. Onder meer is nu bètafunctionaliteit toegevoegd voor web browsing en voor meer dan 70 plugins van derde partijen.

ChatGPT voelt de hete adem van onder meer Google in zijn nek en maakt daarom haast met het integreren van nieuwe functionaliteit. Vooralsnog alleen in zijn betaalde versie ChatGPT Plus.

Hiervoor wordt nu in bèta onder meer functionaliteit voor web browsing beschikbaar gemaakt. Hiermee kan de intelligente chatbot-tool weten wanneer en hoe het op het internet moet zoeken voor het beantwoorden van vragen. Vooral als het gaat om recente onderwerpen en gebeurtenissen.

Het model achter de intelligente chattool is op dit moment nog steeds gebaseerd op ‘oude’ data. Deze nieuwe functionaliteit moet helpen de tool actueler te maken.

Plugins ook in bèta

Interessanter is echter de nu in bèta beschikbare functionaliteit van inmiddels meer dan 70 plugins van derden. Deze plugins kunnen de tool uitbreiden met functionaliteit voor onder meer het browsen van het internet, weerberichten, hulp bij online shoppen en het vinden van sportuitslagen. Denk hierbij aan plugins van Slack, Expedia, Shopify, Wolfram Alpha, Instacart, Klarna Bank en OpenTable.

Uitrolmodel functionaliteit

Daarnaast heeft OpenAI ook aangekondigd hoe het in de toekomst nieuwe functionaliteit in ChatGPT gaat introduceren. Dit start met een alpha testfase voor geselecteerde gebruikers, gevolgd door een bèta voor alle gebruikers die zich hiervoor hebben aangemeld en, tenslotte, de definitieve release voor alle gebruikers van ChatGPT.

