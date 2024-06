ChatGPT-app nu beschikbaar voor macOS

OpenAI heeft een ChatGPT-app voor macOS gelanceerd. Met de app krijgen Apple-gebruikers direct toegang tot de LLM’s en functionaliteiten van de AI-assistent.

De app was eerder alleen beschikbaar voor een beperkt aantal gebruikers van het betaalde ChatGPT Plus-abonnement. Mac-gebruikers kunnen via de app direct ‘converseren’ met de chatbot, vragen stellen of opdrachten voor bepaalde taken uitvoeren. Hiervoor hoeven zij niet meer eerst naar een browser te gaan om via de website deze acties uit te voeren.

Gebruikers kunnen eenvoudig sessies activeren met snelkoppelingen. Deze snelkoppelingen openen een tekstvak waarin gebruikers hun sessie met ChatGPT kunnen beginnen.

De applicatie laat gebruikers verder kiezen tussen de verschillende LLM’s van OpenAI: GPT-3.5, GPT-4 en het meest recente en geavanceerde GPT-4. Ook ondersteunt de app andere, meer specifieke LLM’s van OpenAI, zoals DALL-E voor beeldgeneratie.

Ontbrekende ondersteuning

De app voor macOS ondersteunt echter niet de officiële API van OpenAI. Verder is ook de controversiële advanced voice mode, waarmee gebruikers met stemmen met de chatbot kunnen interageren, nog niet geactiveerd. OpenAI heeft aangegeven dat er nog wat tijd nodig is om deze functie goed werkend te krijgen.

De introductie van deze app staat los van de eerder aangekondigde nauwere samenwerking met Apple, waarbij ChatGPT onder meer in Siri wordt geïntegreerd voor het beantwoorden van complexere vragen. De technologie van OpenAI krijgt daarnaast ook meer plek binnen iOS, iPadOS en macOS zelf.

De ChatGPT-app voor macOS kan nu direct van de website van OpenAI worden gedownload, maar nog niet vanuit de Mac App Store. Mac-laptops en -pc’s moeten minimaal macOS Sonoma of hoger draaien en over een M1-processor van Apple beschikken. De specifieke ChatGPT-applicatie voor Windows wordt later dit jaar verwacht.

