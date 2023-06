Snowflake versterkt de samenwerking die het met Microsoft heeft door middel van nieuwe productintegraties en mogelijkheden. Via een persbericht laat Snowflake weten dat het meer geld vrij maakt voor zijn Azure-diensten.

Zoals we al eerder hebben omschreven, is Snowflake een platform dat op elke cloud moet kunnen draaien. “Cloud-agnostisch”, met andere woorden. Aangezien steeds meer organisaties er een multi-cloud setup op nahouden, is het in ieder geval handig dat er altijd wat mogelijk is met de datadiensten van het bedrijf. Toch is niet elke cloud hetzelfde en biedt Microsoft via Azure verschillende unieke AI-diensten vanuit OpenAI en Azure ML. Daar zal Snowflake voortaan meer op inhaken.

Hierbij spreekt Chief Revenue Officer bij Snowflake Chris Degnan over een “evoluerende” partnership met Microsoft. Volgens hem zullen de integraties met de AI- en LLM-diensten van de techgigant uit Redmond klanten in staat stellen om met de nieuwste AI-modellen de productiviteit te verhogen.

Integraties voor joint customers

Cloud-infrastructuur vereist het continu maken van keuzes, met veelal sterk verschillende leveranciers die beschikbaar zijn per cloud. Hoewel Snowflake dus ook voor andere clouds beschikbaar is, kunnen klanten van zowel dat platform als Azure rekenen op integraties tussen Snowflake Data Cloud en Azure ML. Beide partijen zijn nog wat vaag over de specifieke toepassingen hiervan, dus is het belangrijk om te kijken naar de uitleg hiervan tijdens de Snowflake Summit 2023.

We kennen deze soort integraties al van veel andere toepassingen, zoals de OpenAI-features die in april aan Zendesk werden toegevoegd. Grootschalige analyses die niet praktisch haalbaar zijn voor mensen, kunnen razendsnel met generatieve AI worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan het doorspitten van logs van klantengedrag op online platforms om te zien wat wel verkoopt en wat niet, en waarom. Voor veel industrieën geldt dat data van deze aard erg gevoelig is. Deze samenwerking maakt het gemakkelijker om met data die zich op het Snowflake-platform bevindt, te laten analyseren door OpenAI-modellen. Met bijvoorbeeld GPT-4 kan dit zorgen voor belangrijke inzichten die op den duur de processen van een bedrijf sterk kunnen verfijnen.

Meer dan alleen AI

De samenwerking tussen de twee bedrijven gaat alleen verder dan de extra AI-mogelijkheden. Zo zijn er plannen om Snowflake te laten integreren met Power Automate en Power Apps, wat low-code development tools zijn. Door de integratie kunnen repititieve processen zoals het overzetten van data geautomatiseerd worden.

De AI-aankondigingen springen dus het meest in het oog, hoewel de omgang met data in de cloud steeds complexer wordt. Uit onderzoek van vorig jaar bleek al dat dit stukken beter kan. De integratie tussen Snowflake en Microsoft zou het inzichtelijk maken van data in ieder geval weer een stukje haalbaarder moeten maken.