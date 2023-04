CRM-leverancier Zendesk heeft een samenwerking met OpenAI aangekondigd. Het bedrijf complementeert de eigen tools daarmee met de generatieve AI die ook achter ChatGPT en Microsoft Bing Chat schuilt.

Zendesk benadrukt via een persbericht dat al goed op weg is met de eigen inzet van kunstmatige intelligentie. In september 2022 lanceerde Zendesk al AI-oplossingen om klantenservice soepeler te maken. Het bedrijf positioneert OpenAI dus als een aanvulling van deze tools.

Voortborduren

Door de integratie van OpenAI’s product belooft Zendesk dat diens software nog gebruiksvriendelijker en efficiënter wordt. Het licht drie nieuwe features specifiek uit die dankzij OpenAI mogelijk worden.

Allereerst het samenvatten van content: lange tickets worden door de AI-tool samengevat om zo servicemedewerkers sneller tot een oplossing te laten komen. Daarnaast borduurt de integratie voort op de geautomatiseerde correctie van support-artikelen die Zendesk al aanbood. Ten slotte kan servicepersoneel met slechts een paar woorden een langer antwoord geven op een ticket.

De integratie lijkt vooral op dit gebied op voorhand enorm effectief. De technologie van OpenAI staat er immers om bekend dat het op basis van weinig woorden volwaardige e-mails en langere berichten kan genereren.

