Twitter-alternatief Bluesky komt met het eerste betaalde aanbod. In een blogbericht laat het weten dat gebruikers nu een ‘custom domain’ kunnen kopen om zich te onderscheiden van anderen.

In dezelfde blog herinnert Bluesky ons eraan dat het inmiddels geen band meer heeft met Twitter sinds Elon Musk er eigenaar van is geworden. Oorspronkelijk was het een project van ex-Twitter-CEO Jack Dorsey in 2019 om een “gedecentraliseerde standaard voor social media” neer te zetten. Wat dat betreft heeft de recente chaos bij Twitter in ieder geval voor decentralisatie gezorgd, met gebruikers die het platform hebben verlaten ten gunste van de alternatieven, waaronder Bluesky.

Betaalde service, om geen advertenties te hoeven tonen

Als unique selling point heeft Bluesky het voordeel dat er geen advertenties te zien zijn op het platform. Dat wil men zo houden. Echter betekent het wel dat er een inkomstenstroom nodig is, met custom domains als oplossing. In tegenstelling tot de Premium-opties van de concurrentie geeft Bluesky ruiterlijk toe dat je zelf al wel wat kennis van domeinregistraties en DNS-settings moet hebben. Hoe vreemd deze opzet ook klinkt, pocht het bedrijf dat er al 13.000 gebruikers zijn die domeinen hebben omgezet tot handles, mogelijk omdat ze die al in bezit hadden.

Wat concreter heeft Bluesky een partnership opgezet met Namecheap, dat domeinwerving kan regelen. Aangezien elk domein kan werken waar de gebruiker eigenaar van is, zijn er genoeg alternatieven te bedenken. De optie maakt gebruik van het AT Protocol om de accounts te linken aan de domeinnamen. Het is maar de vraag wie hier daadwerkelijk gebruik van zal maken, afgezien van het feit dat je er mensen naar je website toe kan lokken. In dat geval zou je dus al een domeinnaam in handen hebben.

Hoe dan ook kan Bluesky rekenen op een grote influx aan gebruikers, hoewel dat eerder met de chaos bij Twitter te maken heeft dan dat het zelf mensen trekt.

