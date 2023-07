Google Bard krijgt op afzienbare termijn extensies voor applicaties van derde partijen, volgens 9to5google. Hiermee kan Bard beter concurreren met ChatGPT van OpenAI.

Tijdens Google I/O 2023 heeft Google bekendgemaakt dat inmiddels al druk wordt gewerkt aan het ondersteunen van extensies of plugins voor Bard. Onder meer kondigde de techgigant een integratie met de generatieve AI-modellen van Adobe Firefly aan. Hierdoor kunnen gebruikers straks makkelijker creatieve ideeën omzetten in afbeeldingen van hoge kwaliteit en deze bewerken via Adobe Express.

Ook werden integraties met andere applicaties van derde partijen aangekondigd. Meer specifiek integraties met Kayak, OpenTable, ZipRecruiter, Instacart, Wolfram en Khan Academy. Wanneer deze integraties beschikbaar komen, heeft Google nog niet aangegeven.

Negen extensies voor Google Bard

Uit onderzoek van techsite 9to5google blijkt dat dit integratielandschap sneller beschikbaar komt dan verwacht. Zij ontdekten een UI met wat een vroege preview kan zijn van de Bard-extensions.

Wanneer deze integraties beschikbaar komen, gaat het in eerste instantie om een negental extensies voor applicaties van derden. Deze zijn Instacart, Kayak, Google Maps, Google Flights, Google Hotels, Opentable, Zillow, YouTube en Redfin. Opvallend is dat andere applicaties nog ontbreken, zoals die van Expedia, die wel al voor ChatGPT beschikbaar is.

Daarnaast zou Google bard ook extensies ontwikkelen voor Bard voor zijn Workspace-applicaties, aldus de techwebsite. Denk daarbij aan chatbot-toegang voor onder andere Google Docs, Gmail en Google Drive.

