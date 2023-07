Google Bard landt nu ook in Europa, inclusief taalondersteuning voor Nederlands en zelfs text-to-speech. Wat kun je met de chatbot en voor welke doeleinden is het (niet) geschikt?

Google kwam een paar maanden geleden met Bard, dat in experimentele vorm beschikbaar werd gesteld in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de AI-sensatie ChatGPT van OpenAI waren de aanvankelijke reacties niet gelijk denderend, maar geleidelijk heeft men de chatbot steeds meer verfijnd.

Een aantal andere nieuwe features waar de blogpost van Google over spreekt is de mogelijkheid om reacties van Bard te delen en om afbeeldingen te delen aan Bard, hoewel dat laatste nog enkel in het Engels kan.

In Nederland, en in het Nederlands

Google Bard is vandaag beschikbaar geworden in Nederland en de rest van Europa, inclusief ondersteuning voor onze taal. Wie de bot wil gebruiken, moet ingelogd zijn met een Google Account. Vervolgens is de onderstaande melding te zien:

Aan de suggesties is te herkennen dat men bij Google de tool eerder als nuttige inspiratiebron positioneert dan een nuttige professionele tool. Echter vroegen we gelijk of het voor professionele doeleinden in te zetten is, waar het met een volmondige “ja” op reageerde. Na een aantal positieve punten sluit Bard af met de disclaimer: “Ik ben niet perfect en ik maak soms fouten. Ik leer echter altijd bij en ik zal mijn best doen om je de beste ervaring te bieden.”

Een ietwat opvallend verschil met ChatGPT, dat op dezelfde vraag een stuk voorzichtiger reageert: “Hoewel ik als een AI-assistent nuttige informatie en suggesties kan bieden, is het belangrijk om te begrijpen dat ik, als een taalmodel, geen professionele expertise heb op specifieke gebieden.” De chatbot van OpenAI raadt aan om een expert te raadplegen.

Valt vaak in herhaling, Amerikaanse komaf

Een paar vragen verder blijkt dat de Google-chatbot erg vaak in herhaling valt. Als het over de functionaliteiten van de AI-assistent gaat, zal er in feite altijd een waarschuwing bij gezet zijn.

Verder is opvallend dat de bot nog altijd de eigen Amerikaanse komaf verraadt. Zo gebruikt het Fahrenheit en mijl per uur en is soms een aparte toon in het Nederlands te herkennen die vaak door een vertaalmachine ontstaat.

Aanvankelijk stelt Bard dat het niks over je weet, maar het stelt wedervragen om je beter te leren kennen. Dit in schril contrast met ChatGPT die snel de noodrem intrapt.

Bedoeld voor tekst, programmeercode, planning

Uiteindelijk is een generatieve AI-chatbot gebonden aan veel limieten. Een LLM is afhankelijk van een dataset en als tool moet het voldoen aan internationale wetgeving, waardoor de informatievergaring en impact van een chatbot beperkt blijft.

Bard is in principe geschikt als optie om teksten samen te vatten, e-mailberichten op te stellen of suggesties geven over planning. Een andere interessante mogelijkheid is om programmeercode te genereren.

