Google heeft Chrome 115 uitgebracht. De nieuwe versie maakt de Privacy Sandbox nu algemeen beschikbaar. Hieronder valt onder meer de Topics API, die vanuit de browser straks algemene interesses van gebruikers zal gaan delen. Topics API moet de vervanger worden van third party cookies.

Privacy is de afgelopen jaren een stuk belangrijker geworden. Veel grote techgiganten waaronder Google liggen onder een vergrootglas. Veel techbedrijven gebruiken zogenaamde third party cookies om gebruikers te volgen over het internet. Het hele verdienmodel van Facebook en Google was ooit gebaseerd op third party cookies. Inmiddels hebben die bedrijven andere methoden gevonden om een gebruiker te volgen en advertenties voor te schotelen.

Met de stevige focus op privacy en invoering van de GDPR zag Google ook wel in dat die third party cookie het niet gaan redden. Daarom kwam het met een alternatief. In eerste instantie was dat FloC, maar dat concept werd al snel afgeschoten door de industrie. Nu is het Topics API dat uiteindelijk die third party cookies gaat vervangen. Het begin is vandaag gemaakt want in Chrome 115 is Topics API officieel toegevoegd, oftewel GA (general available).

De volgende stap is nu dat iedereen Chrome 115 op zijn smartphone en pc moet gaan installeren. Dit gebeurt geheel automatisch. Google verwacht dat 99 procent van de Chrome-gebruikers midden augustus op versie 115 zal zitten. Dat betekent ook dat men kan gaan overstappen op Topics API in plaats van third party cookies.

Hiervoor hebben bedrijven zes maanden tot een jaar de tijd. Vanaf 1 januari gaat Google de ondersteuning voor third party cookies geleidelijk uit Chrome halen. De bedoeling is dat medio 2024 het doek voor third party cookies gevallen moet zijn. Mensen die Firefox of Safari gebruiken zijn in de meeste gevallen al gestopt met third party cookies.

Voor wat betreft Topics API in andere browsers: Apple en Mozilla zijn tegen het idee van Topics API. Daarom zullen zij het niet gaan ondersteunen in Safari en Firefox. Microsoft Edge maakt gebruik van Chromium in zijn Blink Engine. Of Edge ook ondersteuning gaat bieden voor Topics API is nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat er straks geen uniforme methode meer is waarmee in elke browser gebruikers gevolgd kunnen worden over het internet.

