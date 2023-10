Het aanbieden van generatieve AI-oplossingen is nog altijd geen melkkoe voor grote techbedrijven. Volgens onderzoek van de Wall Street Journal leidt big tech flinke verliezen bij het aanbieden van de oplossingen.

Big tech heeft generatieve AI helemaal omarmd. Desondanks slagen de bedrijven er niet in om ook daadwerkelijk aan de nieuwe oplossingen te verdienen. Ze leiden op het aanbieden van generatieve AI nog steeds verlies, concludeert WSJ.

Een voorbeeld dat de zakenkrant noemt is GitHub Copilot van Microsoft. Deze generatieve AI-oplossing die nu meer dan 1,5 miljoen gebruikers heeft, assisteert ontwikkelaars bij codegeneratie.

De techgigant vraagt voor GitHub Copilot een bedrag van 10 dollar per gebruiker per maand, maar Microsoft verliest wel gemiddeld 20 dollar per maand per eindgebruiker. Dit aan kosten voor het in de lucht houden van de dienst. Generatieve AI-oplossingen kosten enorm veel rekenkracht om te werken. Dit nog afgezien van alle ontwikkelingskosten die in het trainen van de onderliggende modellen zijn gestopt.

Een ander probleem dat WSJ signaleert, is dat de generatieve AI-modellen een grote capaciteit hebben en daardoor veel mogelijkheden. Op dit moment gebruiken eindgebruikers deze modellen, denk onder meer aan GPT-4 van OpenAI, voor slechts beperkte taken.

Meer geld vragen

Aanbieders van generatieve AI-oplossingen proberen de tegenvallende inkomsten op te krikken met een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld door de prijzen voor de oplossingen omhoog te gooien.

Microsoft is bijvoorbeeld van plan 30 dollar extra te vragen voor een AI-versie van Microsoft 365. De goedkoopste versie van de productiviteitssuite is nu 10 dollar, maar de AI-versie maakt het automatisch samenstellen van Excel-sheets, e-mails en PowerPoint-presentaties en andere handelingen mogelijk.

Ook Google wil klanten 30 dollar extra vragen voor AI-features in zijn productiviteitsoplossingen. OpenAI vraagt 20 dollar voor het gebruik van GPT-4 in ChatGPT.

Beperkingen generatieve AI-modellen

Daarnaast willen aanbieders mogelijk minder krachtige AI-modellen inzetten voor simpelere taken. Microsoft ontwikkelt simpelere modellen voor Bing en alleen voor de zoekfunctie. Bijvoorbeeld op basis van open-source modellen.

Adobe kiest bij imaging tool Firelfly bijvoorbeeld voor credits. Zijn de credits op, dan wordt de werking van de tool vertraagd.

Kortom, big techbedrijven moeten snel bepalen hoe zij geld gaan verdienen aan generatieve AI-diensten.

