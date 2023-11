Enterprise-klanten kunnen vanaf vandaag de nieuwe Microsoft 365 Copilot AI-assistent gebruiken. Wel tegen een premiumprijs en bij een minimum van 300 eindgebruikers. Dit maakt de beschikbaarheid van de AI-assistent eigenlijk een ‘pre-order’ of ‘soft launch’.

Enterprise-klanten met een E3- of een E5-licentie kunnen zich vanaf vandaag bij Microsoft aanmelden voor het gebruik van de eerder dit jaar geïntroduceerde Microsoft 365 Copilot AI-assistent. Dit maakt de techgigant bekend.

Adder onder gras

Hoewel deze tool voor grootzakelijke klanten nu algemeen beschikbaar wordt gesteld, schuilt er wel een adder onder het gras. Enterprise-klanten met een Microsoft 365 E5-of E3-licentie moeten in eerste instantie Microsoft bellen om in aanmerking te komen. Daarnaast kost een licentie voor de AI-tool 30 dollar per gebruiker per maand met een minimum aantal van 300 gebruikers. Dit kost bedrijven op deze manier al gauw 9.000 dollar per maand om de tool uit te proberen.

Zakelijke klanten met een Microsoft 365 Business Standard- of Business Premium-abonnement kunnen de AI-tool nog niet gebruiken. Microsoft 365 Monthly Enterprise Channel-eindgebruikers krijgen pas toegang tot de functies in december van dit jaar.

Zakelijke Microsoft 365-klanten ontevreden

Hiermee wordt duidelijk dat de features ondanks algemene beschikbaarheid, nog niet voor iedereen met een zakelijke Microsoft 365-licentie zijn bedoeld. Iets waar veel zakelijke eindgebruikers nu bezwaar over maken, blijkt uit de reacties op Microsoft-forums.

Wel geeft de techgigant aan dat alle bestaande zakelijke eindgebruikers zijn betaalde productiviteitssuite Bing Chat Enterprise kunnen gebruiken. Die brengt zakelijke generatieve AI-functionaliteit naar zijn Bing Chat-applicatie.

Features Microsoft 365 Copilot

De door generatieve AI ondersteunde tool moet zakelijke klanten onder meer helpen om op een nieuwe en meer efficiënte manier Microsoft 365-bestanden aan te maken en te bewerken.

Met de AI-assistent kunnen zakelijke eindgebruikers onder meer documenten samenvatten, e-mails opstellen, plannen uit aantekeningen maken en Excel-analyses verbeteren.

Veel van de verwachte functionaliteit bevindt zich nog wel in een preview. Het gaat om de Copilot voor Excel, de Copilot voor OneNote is alleen beschikbaar voor Windows, de SharePoint Copilot-preview komt pas deze maand beschikbaar en een Copilot-preview voor OneDrive volgt pas in december van dit jaar.

