Microsoft heeft onlangs patent aangevraagd voor nieuwe AI- technologie. In het bijzonder gaat het hierbij om AI dat binnen een browser aan te passen is om tot nieuwe inzichten te komen.

Het patent, dat op 21 december 2023 werd ingediend, beschrijft systemen en methoden voor het voor het verwerken van AI-workloads op apparaten en in browsers. Dit moet uiteindelijk betere prestaties, meer dataprivacy, betere generatie van inzichten en AI pipeline-visualisatie en -aanpasbaarheid opleveren.

Vooral geldt de technologie voor AI-pipelines. Dit zijn een set van AI-modules die verschillende taken uitvoeren. Denk daarbij aan onder meer analyse van video, audio, beelden of op teksten gebaseerde data.

Dit moet dan weer inzichten, transcripties, keywords, onderwerpen, objecten, gezichten en meer opleveren. Uiteindelijk moet dit helpen de gebruikservaring van op AI gebaseerde producten en platforms verbeteren.

Technologie AI-patent

Meer specifiek werkt de nu door Microsoft gepatenteerde functionaliteit met een webportal die gebruikers kunnen gebruiken voor het selecteren en bewerken van AI-pipelines op basis van het type analyses of inzichten dat zij voor hun content willen hebben.

Vervolgens kunnen gebruikers hun content naar de webportal brengen. Deze portal segmenteert deze content in data streams en datasegmenten en genereert data-eigenschappen voor ieder segment. Daarna laadt de webportal de benodigde AI-modules voor de AI-pipeline om de inzichten voor de data-eigenschappen te genereren. Deze inzichten worden dan aan de gebruikers voorgesteld via een user interface of door een andere interface vanuit de webportal.

Doorbraak voor AI

Het nieuwe Microsoft-patent kan een enorme doorbraak zijn, omdat het AI veel breder beschikbaar kan maken. Zeker omdat de kracht van AI hiermee op apparaten kan worden gebracht en gebruikt. Dit kan vooral hoge kosten voor rekenkracht inperken of zorgen over het compromitteren van data-security beteugelen.

Microsoft heeft nog geen plannen bekend gemaakt hoe zij de nu gepatenteerde technologie in eigen producten of platforms gaat inzetten.

