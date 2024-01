Google drukte de lancering van AI-model Gemini er nog door in 2023. De lancering was echter nog niet compleet, waardoor gebruikers nog op hun honger bleven zitten om kennis te maken met de krachtigste versie van het model. Die lancering lijkt snel dichterbij te komen, maar het gebruik zal niet gratis zijn.

Gemini 1.0 is het antwoord van Google op de GPT-modellen van OpenAI. Voor de directe vergelijkingen tussen Gemini en GPT-4 greep Google bij de lancering steeds naar de krachtigste versie, Gemini Ultra. Dat model zou voor het eerst de score van mensen overtreffen op het gebied van MMLU (Massive Multitask Language Understanding) en dus ook andere AI-modellen eenvoudig overtreffen in prestaties.

Veel show

Het was alleen een teleurstelling om te zien dat het krachtigste model dat zo bombastisch werd verkocht, nog helemaal niet beschikbaar was voor gebruik. Volgens Google lag het probleem bij onvoldoende testcapaciteit.

Er werd beloofd dat Gemini Ultra vanaf begin januari de testprocedure zou versnellen door een grotere groep testers aan te spreken. Verder werd bekend dat er een nieuwe versie van chatbot Bard zou komen, genaamd Bard Advanced. De omschrijving hiervan zegt dat het gaat om “een nieuwe, geavanceerde AI-ervaring die u toegang geeft tot onze beste modellen en mogelijkheden.”

Betalende versie

Bard Advanced moet dus de strijd aangaan met het krachtigste model van OpenAI, GPT-4, dat alleen via een betalend abonnement beschikbaar is. Eerder merkten we al op dat er een grote kans bestond dat Google deze krachtige concurrent ook als betalende optie aan zou bieden. Er is namelijk al een gratis variant beschikbaar die door de toevoeging van een minder krachtige versie van Gemini al verbeteringen kreeg buiten Europa.

Er is nu meer bewijs voor dit prijskaartje. Een oplettende X-gebruiker merkte in de code van de Bard-website een verwijzing op naar een gratis proefperiode voor gebruikers van drie maanden. Een verwijzing naar Google One verderop in de code, suggereert dan weer dat het Bard Advanced daar wordt toegevoegd. Of deze toevoeging voor alle gebruikers is of alleen voor gebruikers vanaf een bepaald abonnement, is niet duidelijk.