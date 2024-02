Na een lange aanloop is de beursgang van Reddit aanstaande. Opmerkelijk is dat ook Reddit-gebruikers zelf mogen meedoen aan de IPO. In maart maakt CEO Steve Huffman een aanvankelijke beurswaarde bekend.

Reddit kent 76 miljoen dagelijkse gebruikers (bekend als Redditors). Omdat een groot deel van deze userbase echter lang geen advertentie-inkomsten genereerde, trok het social media-platform de gratis API terug. Daarmee verdwenen veel populaire third-party diensten wegens de potentieel astronomische kosten voor API-gebruik. Dit initiatief vond medio 2023 plaats met het vooruitzicht van een beursgang in gedachte.

Het bedrijf draaide het afgelopen jaar een verlies van 90 miljoen dollar, dat wegens een toegenomen omzet wel een afname representeert. Wel is Steve Huffmans compensatiepakket als CEO in 2023 aanzienlijk met 193,2 miljoen dollar, een drievoud van wat Apple-CEO Tim Cook verdiende (63,2 miljoen).

Huffman stelt wel dat het tijd wordt dat Reddit, inmiddels al 18 jaar oud, volwassen wordt. Dat betekent dat het huishoudboekje op orde moet zijn, inclusief investeringen van buitenaf. Het zal aanvankelijk 10 procent van de aandelen beschikbaar stellen. Onlangs werd bekend dat het social media-bedrijf de eigen content in ieder geval al voor 60 miljoen dollar per jaar voor Google beschikbaar stelt.

Dat hoopt Reddit dus te doen door de eigen community bij de beursgang te betrekken. Gebruikers met veel verworven ‘karma’ (punten die met hooggewaardeerde reacties te verzamelen zijn) en moderators van de vele subreddits (lees: subfora) hebben een uitnodiging ontvangen. Echter kunnen alleen Amerikaanse gebruikers aanschuiven bij deze zogeheten Directed Share Program (DSP), blijkt uit het bericht dat Reddit naar deze gebruikers heeft gestuurd.

Turbulentie op komst

Als social media-platform kent Reddit allerlei soorten gemeenschappen. Enkele subreddits zijn echter bijzonder controversieel, zeker omdat moderatie nagenoeg altijd via vrijwilligers loopt. De controle op illegale en anderszins ongewenste inhoud is een stuk minder restrictief dan bijvoorbeeld op Meta’s platforms of X. Ook kaart Reddit zelf de invloed van r/wallstreetbets (WSB) aan, een gemeenschap gericht op de beurs met genoeg macht om deze bij vlagen aanzienlijk te beïnvloeden.

Op CNBC geeft Reddit toe dat deze gemeenschap in de eigen gelederen voor problemen kan zorgen op de beurs. Althans, men noemt het een “risk factor” voor de beursgang. Niet geheel onterecht, aangezien sommige WSB-gebruikers zelf al oproepen om ‘short’ te gaan op Reddit-aandelen. Lang niet elke Redditor hoopt op een positieve beursgang, lijkt het: “Denken ze niet dat we dom genoeg zijn om dit aandeel de grond in te drijven en ons forum te doden?” Het bespelen van de beurs leidde al tot het plotseling omhoogschieten van de waarde van noodlijdende videogamewinkel GameStop, maar er zijn talloze voorbeelden te vinden van WSB-leden die hun spaargeld zagen verdampen door in feite te gokken op het succes en falen van bepaalde aandelen. Als dat soort praktijken ook met Reddit op de beurs gebeuren, zou dat gevestigde investeerders mogelijk wegjagen.

Gevestigde aandeelhouders

De beursgang van Reddit kan dus vrij turbulent worden, ook al zijn de huidige eigenaars wel gevestigde partijen. Zo is Advance Publications, eigenaar van mediabedrijf Condé Nast, de grootste aandeelhouder. Daarachter volgt Tencent, dat onder meer Epic Games bezit. OpenAI-CEO Sam Altman is de op twee na grootste aandeelhouder. Huffman is als mede-oprichter daarna op de beursaanvraag te zien, hoewel hij slechts de helft van het aantal aandelen van Altman bezit.

