Reddit is niet winstgevend ondanks dat het meer dan 50 miljoen dagelijks actieve gebruikers heeft. Ter voorbereiding van een beursnotering zette CEO Steve Huffman de API van het platform achter een reusachtige paywall en hekelde hij de opstelling van third-party developers en de eigen Reddit-moderators. Hoe ziet de toekomst van “the front page of the internet” eruit?

De opzet van Reddit is lang relatief eenvoudig gebleven. Gebruikers (Redditors) hebben zich op een organische manier onderverdeeld in subfora (subreddits), waarbij het een groot ecosysteem van third-party tools en alternatieve apps heeft gecultiveerd. Ook de inzet van moderators is zonder een overkoepelend plan opgezet. Wie namelijk ooit in de begindagen van het platform ruim 15 jaar geleden op het idee kwam om een bepaalde subreddit op te richten, kan nu nog goed de hoofd-moderator zijn.

Dankzij de gratis API en de vindingrijkheid van de userbase is er rondom Reddit een aanzienlijke infrastructuur opgebouwd, van mod-tools tot automatische posts en het delven in de gebruikersdata voor commerciële doeleinden. Nieuwssites hebben veel clicks te danken aan de grotendeels democratisch gedreven Reddit-feed. Dit alles is dankzij de klaarblijkelijk teleurstellende financiële resultaten van Reddit uiteindelijk onhoudbaar, waar we al eerder over hebben geschreven.

Met een schone lei beginnen?

Uit het tumultueuze bewind van Elon Musk bij Twitter is op te maken dat een social media-bedrijf zeker maandenlang chaos moet zaaien voordat er echt mensen weglopen, waar we momenteel daadwerkelijk tekenen van zien. Er zijn dan ook partijen die het ongewenste gedrag van Reddit willen beantwoorden met de lancering van een alternatief. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want een userbase migreert niet zomaar.

Waar Huffman duidelijk naar op zoek is, is controle. Niet alleen de API is op de schop maar ook de onfeilbaarheid van moderators. Opmerkelijk genoeg is het namelijk zo dat een ‘senior mod’ elke junior-partner zomaar uit het moderator-team kan werpen of privileges weg kan nemen. Ook kan de ene gigantische subreddit nagenoeg alle denkbare inhoud toestaan, terwijl een nabijgelegen equivalent op stalinistische wijze in lijn wordt gehouden.

Zo is het ook met de API-protesten gegaan, want een mod-team kon zonder input van de eigen gebruikers besluiten om op zwart te gaan. Dit leidde tot frustraties bij veel Redditors die simpelweg toegang tot het platform wilden en geen interesse hadden in de acties van het bedrijf erachter. Hetzelfde geldt voor andere besluiten. Zo is er bij de welbekende Ask-me-Anything-subreddit voortaan geen ruimte meer om beroemdheden uit te nodigen, dat toch een aanzienlijk deel van de nieuwswaardige ontwikkelingen op het platform genereert.

Huffman heeft al laten weten dat hij bereid is om mods democratisch te laten verwijderen. Ook is het denkbaar dat men bij Reddit zelf gaat kiezen wie de grootste subreddits gaat coördineren. Zo is het niet de userbase, maar de directie van Reddit die met een schone lei begint.

Identiteitscrisis

Net als dat het internet inmiddels steeds gestructureerder is geworden, lijkt ook een van de grootste netwerken om het internet te verbinden die kant op te gaan. Dit zal de cultuur op Reddit laten veranderen. Hoewel het overgrote deel van de gebruikers zelf weinig toevoegt aan wat anderen zien op Reddit, is het een gemotiveerde harde kern die de content plaatst en de discussies voedt waar anderen voor komen. Juist deze groep voelt zich hard geraakt door het neersabelen van third-party apps en de berichtgeving over meer controle vanuit de bedrijfstop.

Een ander belangrijk heikel punt voor Reddit is dat de eigen mobiele applicatie op z’n zachtst gezegd matig werkt. Het is onbetrouwbaar, vreet accuduur en biedt veel minder toegankelijkheidsopties dan andere apps. Daarnaast is het fundamenteel onbruikbaar voor mensen met bepaalde beperkingen, waardoor er in ieder geval wel een API-vrijstelling is voor applicaties die deze groep gebruikers wel faciliteren.

Met andere woorden: het is mogelijk dat het platform door de vijandigheid naar de eigen gebruikerskern al een stuk onaantrekkelijker voor anderen wordt, aangezien die op den duur sneller gemotiveerd zijn om de biezen te pakken en niet meer te posten. Wie gaat immers naar een social media-platform als de content niet de moeite waard is?

Binnen de eigen bedrijfsmuren

Volgens berichtgeving van Business Insider is er binnen de bedrijfsmuren van het bedrijf zelf aardig wat tumult. Zo stelden medewerkers tegenover deze outlet dat het onduidelijk is of er ontslagen komen, om wie dat zou gaan en wanneer dit bekend wordt. Ook heeft men veel minder vertrouwen in de directie dan voorheen.

Het zou moeten leiden tot een afvlakking in de bedrijfshiërarchie. Daardoor zou je mogen verwachten dat Reddit zich ook anders op zal stellen en met meer ideeën komt. Dat zal nodig zijn nu Huffman en co het hele ecosysteem rondom het platform hebben omgegooid. Kapotmaken is makkelijker dan opbouwen.

