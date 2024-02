Google heeft de inlogpagina’s voor zijn diensten een nieuwe, frissere en modernere look & feel gegeven. De aanpassing moet de pagina’s meer in lijn brengen met die van andere Google-producten.

Google voert een nieuwe look & feel in voor de inlogpagina’s van al zijn diensten. Dit is de eerste grote verandering aan deze pagina’s sinds 2015, toen het invoeren van het wachtwoord op een tweede pagina na het invoeren van de gebruikersnaam werd geïntroduceerd.

De nu doorgevoerde aanpassing is permanent en geldt voor zowel de webgebaseerde als mobiele omgevingen.

Volgens Google is de update alleen een visuele verbetering en heeft deze geen invloed op de functionaliteit van zijn inlogpagina’s.

In lijn met Material Design

De upgrade moet de inlogpagina’s er moderner uit laten zien en in lijn brengen met het ‘Material Design’ dat in andere producten zichtbaar is.

De in 2024 geïntroduceerde Material Design-structuur lijnt de pagina links uit, in plaats van centraal. Bovendien zorgt deze structuur ervoor dat de pagina zich automatisch aanpast aan de schermgrootte; breder op een pc en smaller op een smartphone.

De uitrol van de nieuwe look & feel vindt plaats tussen 21 februari en 4 maart. Na deze laatste datum zullen alle normale Google-gebruikers en die van Google Workspace de nieuwe versie van het inlogscherm te zien krijgen.

