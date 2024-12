Startup die AI-producten voor WordPress ontwikkelt overgenomen door Automattic

WordPress-hostingbedrijf Automattic maakte maandag bekend dat het WPAI overneemt, een startup die AI-oplossingen voor WordPress bouwt.

TechCrunch meldt dit in een artikel. De producten van WPAI omvatten onder meer CodeWP, waarmee je AI kunt gebruiken om WP-plugins te maken. Ook ontwikkelde het bedrijf AgentWP. Dit is een AI-assistent voor WordPress-sitebouwers. Tot slot maakt ook WP Chat deel uit van het portfolio. Dit betreft een chatbot voor WordPress-gerelateerde vragen. WPAI meldt op de eigen blog dat CodeWP en AgentWP in hun huidige vorm zullen worden stopgezet. De applicaties zullen worden geïntegreerd in de bestaande diensten van Automattic.

Oprichters WPAI blijven aan boord

Het oprichtersteam van WPAI zal zich bij Automattic voegen om leiding te geven aan de AI-initiatieven van WordPress. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

“[De oprichters] zullen werken aan het testen, bouwen en integreren van innovatieve AI-oplossingen in het kernsysteem. Dit, om opnieuw te definiëren hoe gebruikers en ontwikkelaars met WordPress werken,” stelt Automattic in een verklaring.

AI-standaarden voor WordPress

De CEO van Automattic, Matt Mullenweg, kondigde de overname direct aan op zijn persoonlijke blog. Ook WPAI bracht het nieuws via een blog-post naar buiten. Ze meldden dat het bedrijf zich zal blijven richten op het creëren van AI-oplossingen voor het WordPress-ecosysteem.

We zullen nauw samenwerken met de WordPress-gemeenschap.

“Dit omvat het ontwikkelen van AI-standaarden voor WordPress, het verbeteren van de kernfunctionaliteit van het platform en het creëren van tools die gebruikers helpen betere websites te bouwen en te beheren. We zullen nauw samenwerken met de WordPress-gemeenschap om deze verbeteringen zorgvuldig door te voeren, terwijl we de open-sourcewaarden behouden,” aldus WPAI. Automattic biedt al een AI-schrijfassistent aan, evenals een tool die kan helpen bij het schrijven van beknopte berichten.

De overname van WPAI is de tweede van Automattic in twee maanden. Vorige maand nam het bedrijf Harper over, een concurrent van Grammarly voor ontwikkelaars, die grammatica lokaal op apparaten controleert.