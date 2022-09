De Belgische digitale agency iO heeft zijn activiteiten in Scandinavië verder uitgebreid. Onlangs werd de Zweedse WordPress-ontwikkelaar Triggerfish overgenomen.

Met de overname, waarover geen financiële details bekend zijn gemaakt, wil de Belgische expert zijn aanwezigheid in de Noord-Europese regio verder uitbreiden op het gebied van end-to-end-diensten voor digitale communicatie en transformatie.

Voordelen voor Triggerfish

Triggerfish is een in de regio gewaardeerde WordPress-ontwikkelaar en biedt zowel expertise in analyse en strategie als design, web development en projectmanagement. Voor het Zweedse bedrijf is de overname door de Belgische digitale agency een kans om klanten bredere en specifiekere diensten te bieden dan de huidige dienstverlening. Ook kan het Zweedse bedrijf nu sneller schakelen om klanten, partners en ook eigen medewerkers van dienst te zijn.

Overnames in het verschiet

Eerder werden het Zweedse communicatiebedrijf Stendahls, de Zweedse web agency Awave en de Deense digitale agency Pretz & Co ingelijfd. IO geeft aan dat het in de nabije toekomst waarschijnlijk nog meer bedrijven uit Scandinavië gaat overnemen.

