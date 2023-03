Pegasystems gaat generatieve AI-functionaliteit aan low-codeplatform Pega Infinity toevoegen. Hierdoor moet het platform sneller, intelligenter en gebruiksvriendelijker worden.

Volgens Pegasystems wordt voor de nieuwe AI-functionaliteit generatieve AI-technologie gebruikt die gelijkwaardig is aan die van de (GPT) modellen van OpenAI. Het is echter niet duidelijk of hiermee deze specifieke modellen worden bedoeld of dat dit andere zijn.

De AI-tooling moet ervoor zorgen dat het Pega Infinity-platform door NLP sneller gaat werken, intelligenter is en vooral ook gebruiksvriendelijker. Dit moet de productiviteit van medewerkers verder verhogen, zo is de bedoeling.

Drie use cases

De generatieve AI-technologie kan straks volgens Pegasystems voor een drietal use cases worden gebruikt. In de eerste plaats is dat het ontwikkelen van applicaties. Via de AI-functionaliteit kan bijvoorbeeld App Studio de opdracht krijgen een ‘hypotheekaanvraag’ op te stellen. Uit een lijst van automatisch aangemaakte elementen en workflow-stappen kan deze oplossing geheel zelfstandig de voor de aanvraag benodigde elementen kiezen, deze rangschikken en als aanvraag presenteren. Dit scheelt medewerkers veel tijd. Ook is de generatieve AI-functionaliteit in combinatie met de low-codefunctionaliteit in staat sneller applicaties en workflows te bouwen.

Een tweede use case voor het gebruik van generatieve AI binnen het Pegasystems-ecosysteem is het vergroten van de één op één klantbetrokkenheid. Zo kunnen marketeers straks de oplossing Pega Customer Decision Hub ‘vragen’ de hypotheekaanvraag te verfijnen, zodat deze bepaalde doelgroepen beter aanspreekt. Hierdoor wordt het eenvoudiger en goedkoper bepaalde marketingcampagnes op te zetten en bijvoorbeeld interactie met ‘vergeten doelgroepen’ te krijgen.

Een derde use case is dat de generatieve AI-technologie operationeel inzicht aan de diverse Pega-applicaties kan geven. Op deze manier krijgen gebruikers op basis van de operationele gegevens een transparanter en meer direct inzicht in alle niveaus ban hun workflows.

Strak gestuurd op veiligheid

Pegasystems gaat bij het introduceren van de generatieve AI-technologie in zijn oplossingen wel goed letten op de betrouwbaarheid. Voor de generatieve AI-technologie gelden dezelfde audits en menselijke goedkeuringsprocessen als voor het hele Pega Infinity-platform.

Beheerders zijn in staat klantspecifieke generatieve AI API’s in het low-codeplatform te integreren, inclusief bijbehorende licenties en een centraal beheer. Daarnaast kunnen geautoriseerde medewerkers de AI-teksten beoordelen, bewerken en goedkeuren. Dit moet zoveel mogelijk het risico op teksten met vooroordelen beperken, zegt Pegasystems.

De nieuwe generatieve AI-functionaliteit wordt waarschijnlijk geïntroduceerd in de laatste release van het Pega Infinity-platform, van Pega Infinity ’23. Deze release wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

