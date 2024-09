Anthropic komt met Claude Enterprise-abonnement voor zakelijke markt

Anthropic introduceert het Claude Enterprise-abonnement, dat zijn verschillende Claude LLM’s op een veilige manier integreert met de zakelijke data van bedrijven. Daarnaast heeft deze versie van de GenAI-oplossing meer features en controlemogelijkheden.

Claude Enterprise is een antwoord op het bestaande ChatGPT Enterprise van OpenAI. Deze laatste versie van de populaire GenAI-oplossing richt zich vooral op zakelijk gebruik en de integratie van de eigen data van bedrijven.

Claude Enterprise maakt het mogelijk om op een veilige manier de eigen bedrijfsdata te integreren met de bestaande Claude LLM’s. Hierbij zijn er een aantal voordelen ten opzichte van de standaard Claude GenAI-tool.

In de eerste plaats beschikt de zakelijke versie over een context window van 500.000 karakters. Gebruikers kunnen hierdoor de tool voeden met honderden documenten, zoals verkooptranscripts, tientallen documenten van 100 pagina’s of meer, of zelfs medium-sized codebases. Dit leidt uiteindelijk tot betere en meer functiespecifieke antwoorden.

Claude Enterprise beschikt ook over standaard integratie met GitHub. Ontwikkelaars kunnen hierdoor hun eigen GitHub-repositories in de Claude LLM’s synchroniseren. Dit helpt hen de GenAI-technologie te gebruiken naast hun eigen codebases.

Deze laatste standaard integratie is de eerste van een reeks die Anthropic voor zijn LLM’s op de planning heeft staan voor oplossingen en toepassingen van andere leveranciers. De GitHub-integratie is nog wel in bèta beschikbaar voor de eerste Claude Enterprise-gebruikers, maar moet later dit jaar algemeen beschikbaar komen.

Betere controlemogelijkheden

Naast deze extra functionaliteit beschikt Claude Enterprise ook over betere security- en andere administratieve controlemogelijkheden. Denk daarbij aan single sign-on (SSO) en domeincapture, rolgebaseerde toegang met zeer gedetailleerde permissies, audit logs voor security en compliance monitoring, en een systeem voor Cross-domain Identity Management (SCIM). Deze laatste tooling moet het opzetten van gebruikers en de toegangscontrolemechanismen automatisch laten plaatsvinden.

Verder geeft Anthropic, heel belangrijk voor de zakelijke toepassing van zijn GenAI-tooling, aan dat de Claude LLM’s niet worden getraind met de conversaties en (data) content van Claude Enterprise-eindgebruikers.

Claude Enterprise is per direct beschikbaar.

Lees ook: Anthropic legt de lat hoger voor GPT-5 met ‘Artifacts’-functie