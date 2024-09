Vulkan graphics-API komt naar pc’s die Windows 11 op Arm draaien

Nu Copilot+-pc’s met Snapdragon X chipsets op stoom beginnen te komen, zou je mogen verwachten dat ook er ook meer tools komen die developers helpen om Arm-native apps en games te maken. Zie de nieuwe Vulkan SDK bèta (v1.3.290.0). Deze is zojuist beschikbaar gekomen voor ontwikkelaars die Vulkan API-apps willen bouwen voor Windows op Arm.

Deze bèta komt onder meer met Arm64x layers voor het debuggen van x86_64 Vulkan binaries. In wezen is dit een vertaallaag, waardoor apps die oorspronkelijk zijn gemaakt voor x86_64-systemen (Intel/AMD) kunnen draaien en worden gedebugged op Arm64-apparaten zonder ze helemaal opnieuw te hoeven bouwen. Ook komt deze SDK met een native Arm64 shader toolchain, een set ontwikkeltools speciaal ontworpen om shaders te maken voor toepassingen die draaien op Arm64-architectuur.

Het installeren van de SDK verschilt niet veel van de standaard Vulkan SDK. De DXC-bibliotheek, executable en GFXReconstruct-laag ontbreken echter nog, die zullen volgens Vulkan-maker Khronos Group nog verschijnen in toekomstige versies. Ook een native build van de Vulkan Hardware Caps viewer laat nog even op zich wachten. Deze tool helpt developers bij het analyseren van de GPU-capaciteiten van een systeem in relatie tot de Vulkan API waarmee ze werken.

Libraries en bestandsnamen blijven gelijk

De bèta-SDK behoudt verder alle bestaande bestandsnamen en libraries, waardoor de verwachting –en hoop– is dat het porten van apps en games naar de Arm64-ontwikkelomgeving relatief eenvoudig zal zijn. Developers die er klaar voor zijn de stap te wagen, moeten de beschikking hebben tot een computer die Windows 11 op Arm draait (64 bits), een Vulkan Installable Client Driver van je GPU-leverancier, 8 GB werkgeheugen en ongeveer 1 GB schijfruimte om de SDK te installeren.

Vulkan is een platformonafhankelijke, low-level graphics & compute API die developers directere controle moet geven over GPU-bronnen en -bewerkingen dan oudere graphics API’s als OpenGL en DirectX 11. Het is vooral toepasbaar voor veeleisende processen als games, 3D-graphics, VR/AR en simulaties.

