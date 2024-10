Gemini Live kan straks in 40 verschillende talen recepten aanbieden

Gemini Live begon als Engelstalige chat-AI, maar is op talencursus geweest en komt binnenkort met ondersteuning voor meer dan 40 talen, waaronder Nederlands. De real-time gespreksfunctie voor gebruikers van Android-devices sluit daarmee een aanzienlijk groter deel van de wereldbevolking aan op de dienst.

Het is mogelijk maximaal twee talen tegelijk te gebruiken op één apparaat. Dat is handig voor meertaligen en gebruikers die zich in internationale of multiculturele contexten bewegen. Gebruikers kunnen eenvoudig hun voorkeurstalen instellen via de Google-app. Dat gebeurt enigszins anachronistisch nog via de instellingen voor Google Assistent en dan kiezen voor ‘Talen’.

Sowieso integreert Gemini nu beter met andere apps, zodat wisselen tussen die apps niet –of in elk geval minder– noodzakelijk is. Denk dan aan Gmail, Maps, YouTube, Calendar en Tasks. Wil je bijvoorbeeld een concertflyer scannen en controleren of je die dag vrij bent? Dan checkt Gemini dat voor je via Google Calendar. Heb je een recept gemaild gekregen? Dan kun je Gemini vragen de ingrediënten direct toe te voegen aan je boodschappenlijstje in Keep.

Goed geheugen

Gemini Live kan je gesprekken onthouden, waardoor je tussentijds een gesprek kunt onderbreken, van onderwerp veranderen of juist verder de diepte in kunt gaan. De AI kan gebruikers van advies voorzien of helpen met het plannen van evenementen of een reeks werkwijzen. Er zijn tien verschillende stemmen beschikbaar.

Wie zich verveelt, alleen voelt of gewoon nieuwsgierig is, kan Gemini gebruiken om op zoek te gaan naar interessante historische gebeurtenissen, lokale onderwerpen of thema’s die aansluiten bij eerder getoonde interesses. Een beetje vergelijkbaar met de bekende Wikipedia-rabbit hole maar dan met behulp van AI.

Betalen niet langer nodig

Het was voorheen noodzakelijk om een abonnement te hebben op Gemini Advanced om Gemini Live te kunnen gebruiken. Die vereiste is stilletjes vervallen, al maakt Gemini Live geen gebruik van Gemini Pro, in tegenstelling tot Gemini Advanced. Voor on-device processing levert Google het Nano-model. Het lichtste multimodale model van Gemini in het algemeen is Flash.

Voor gebruikers van Gemini Advanced is er goed nieuws. Google heeft versie 1.5 van dit LLM uitgerold, die belooft sneller en krachtiger te zijn. Deze update zou voor betere prestaties moeten zorgen bij complexe gesprekken en wiskundige vragen. Waar Gemini voorheen nog wel eens moeite had met getrapte instructies, begrijpt de nieuwe versie nu beter wat je bedoelt en reageert het sneller.

Concurrentie laat ook van zich horen

Deze verbetering komt op een moment dat concurrent ChatGPT ook één nieuw model heeft gelanceerd, namelijk de o1-preview, gebaseerd op het Strawberry-model. Het gaat interessant worden om te zien hoe de prestaties van de nieuwe Gemini Pro zich verhouden tot dit geavanceerde model van ChatGPT, dat overigens eveneens betaald is.

Ook Microsoft komt met live chat via Copilot, zelfs op iOS-devices en gratis bovendien. Het is wel goed te onthouden dat niet al deze functionaliteiten tegelijk overal beschikbaar zijn en ook niet altijd al in het Nederlands.

