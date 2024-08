Google Gemini voor Android: overbodig of kwestie van wennen?

Android-gebruikers krijgen vandaag inzicht in de AI-plannen van Google voor het besturingssysteem. Deze zijn volledig gefocust op het integreren van Gemini, de eigen familie van AI-modellen bij Google. Een extern partnership zoals bij Apple en iOS lijkt er niet te komen.

Google wil Gemini naar zoveel mogelijk gebruikers brengen. Een logische markt daarvoor is de eigen zoekmachine, waar Google de meest dominante positie heeft ten opzichte van de concurrentie. Waar nog veel terrein kan worden gewonnen is bij Android-telefoons. Daarvoor maakt het bedrijf vandaag bekend hoe Gemini op Android vorm krijgt.

Assistent opnieuw ontworpen

De eerste verandering die Android-gebruikers zullen merken, lijkt de vernieuwde assistent te zijn. Volgens Sameer Samat, President van het Android Ecosysteem, kunnen de veranderingen gebruikers bijna niet ontgaan. “We hebben de assistent-ervaring met Gemini volledig opnieuw opgebouwd, zodat je er op een natuurlijke manier mee kunt praten zoals je dat met een ander zou doen. Het kan intenties begrijpen, je gedachtengang volgen en complexe taken uitvoeren.”

Wat doet het nu? De assistent is geen afgesloten applicatie, maar kan assisteren over andere apps heen. Zo kan de assistent helpen bij het doorzoeken van foto’s. Krijg je bijvoorbeeld documenten voor je aankomende vakantie in de e-mail, dan kan het handig zijn daar screenshots van te nemen zodat Gemini later de code voor het appartement kan opzoeken in je foto’s.

Gemini is ook beschikbaar op Android-tablets. Bron: Google

De vernieuwde ervaring is onmiddellijk beschikbaar via de mobiele Gemini-app. De app kan 45 talen verstaan en is sinds juni beschikbaar in Nederland en België. In de komende weken wordt de technologie ook toegevoegd aan de assistent-functie in Android-telefoons die beschikbaar is via het commando ‘Hey Google’. De uitrol zal plaatsvinden naar alle regio’s waar de Gemini-app beschikbaar is.

Pratende assistent

Gebruikers met een Gemini Advanced-abonnement, krijgen nog meer mogelijkheden om met de assistent te werken. Via Gemini Live kunnen zij praten met de AI-assistent. Die gesprekken moeten volgens het bedrijf over verschillende onderwerpen kunnen gaan, zonder de AI-assistent in de war te brengen.

De functionaliteit is onmiddellijk beschikbaar in het Engels. De komende weken wordt het aantal talen waarin assistentie verleend kan worden uitgebreid. Bij aankoop van een Pixel Pro-variant schenkt Google dit abonnement het eerste jaar. Ondersteuning voor iOS wordt in de komende weken toegevoegd.

Functionaliteit afhankelijk van verkregen toestemming

Op vlak van privacy zal Google de grote bewaker worden van je persoonlijke data. De AI-assistent stuurt voor de verwerking van vragen data door naar Google, die volgens het bedrijf niet zal worden gedeeld met derde partijen. Gebruikers moeten de app toestemming geven voordat deze kan interageren en data kan halen uit andere apps. Daarna kan Gemini vragen beantwoorden over bijvoorbeeld afspraken uit je kalender.

De nieuwste generatie Pixel-telefoons kan door de nieuwe Tensor G4-chip bovendien Gemini kleine taken volledig op het apparaat laten uitvoeren. Hierbij heeft het kunnen afkijken van Apple die de AI-plannen voor Apple-toestellen, waaronder iPhones, al eerder uit de doeken deed. Met Apple Intelligence, de AI-tool van Apple, speelt het bedrijf in het privacy-aspect ook graag uit dat heel wat taken lokaal op een iPhone kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt in mindere mate voor Samsung, dat Galaxy AI grotendeels laat draaien in de cloud en maar weinig daadwerkelijk on-device uitvoert. De uitvoerder van deze taken bij Google is Gemini Nano. Dit is het kleinste model uit de Gemini-familie en vereist slechts beperkte rekenkracht.

De toegang tot data is overigens wel bepalend voor de kwaliteit van de AI-output. Daar heeft Google reeds een slechte ervaring mee, bij de integratie van AI in de zoekmachine. De tool gaf toen dubieuze en potentieel gevaarlijke antwoorden op vragen van gebruikers waar slechts weinig zoekresultaten over bestaan. Een zeer bekend voorbeeld uit dit verhaal is het aanraden van lijm op pizza nadat een gebruiker zich afvroeg hoe het kaas goed aan het deeg kan laten plakken.

Lees ook: Bing Generative Search is Microsoft’s variant van Google’s AI-zoekmachine

Op een Android-telefoon kan Gemini bijvoorbeeld helpen bij het plannen van een event. Kom je bijvoorbeeld een banner tegen voor een evenement, dan kan Gemini nakijken of je die datum nog vrij bent en de afspraak alvast in je werkagenda noteren. Vervolgens is het mogelijk Gemini alvast een sms naar je echtgenoot te laten sturen over je aankomende zakenreis. Om dat allemaal mogelijk te maken, zal de app alleen wel toegang moeten hebben tot zowel de e-mail-app als alle contacten in de telefoon.

Nieuwe gewoonte creëren

Bovendien lijkt het een functionaliteit waar gebruikers gewend aan moeten raken. Smartphone-gebruikers hebben ondertussen al jaren zelf de agenda-app gezocht om te bekijken of een bepaalde datum nog vrij is. Het kan in het begin daardoor onnatuurlijk aanvoelen om hiervoor een vraag te formuleren aan Gemini. Onze review van de Google Pixel-telefoon die later volgt, moet uitwijzen hoe natuurlijk of onnatuurlijk het is om Gemini te gebruiken.

Beschikbaarheid

Google kondigde vandaag eveneens zijn nieuwste Pixel-telefoons aan. Voor de 9-serie werd de Tensor G4-chip ontwikkeld. Deze generatie werd uitgedacht ter ondersteuning van Gemini-functionaliteiten. Op vlak van prestaties kan Gemini 45 tokens per seconde genereren, aldus het bedrijf.

Daarnaast is de Gemini-app beschikbaar op honderden smartphone-modellen van andere merken. Ondersteuning is er ook voor speciale designs zoals de Galaxy Z Fold 6 van Samsung en de Razr+ van Motorola. Google lanceerde dan ook een eigen foldable, waarop het natuurlijk ook de Gemini-ervaring wil bieden.