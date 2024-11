Sterfdatum van Windows Mail bekend

Op 31 december van dit jaar verdwijnt de ondersteuning voor Windows Mail. Hoewel dit al bekend is, blijkt nu dat de applicatie ook onbruikbaar wordt vanaf die datum. Microsoft raadt gebruikers aan om gebruik te maken van de nieuwe Outlook-app.

“Na 31 december 2024 kunnen gebruikers niet langer e-mail verzenden en ontvangen met Windows Mail en Agenda”, aldus Microsoft op de supportpagina. De app, die veelal op de pc’s van gebruikers is beland via de standaardinstallatie van Windows 10 of 11, verstuurt al maanden berichten aan gebruikers om te updaten naar de nieuwere Outlook-app. Soms gebeurt dit vanzelf en veel gebruikers hebben al een eerdere einddatum van Windows Mail gezien.

Lokale data exporteren

De enige functionaliteit die over zal blijven, is de mogelijkheid om lokale e-mails, agenda-evenementen en contacten te exporteren. Er is voor dit doeleinde ook nog een manier om in de Outlook for Windows-app terug te schakelen naar de oude applicatie, namelijk via Instellingen > Algemeen > Over Outlook.

Het is verre van de eerste dienst die Microsoft op deze manier onklaar maakt. Zo kondigde het vorig jaar stilletjes aan dat Windows Mixed Reality niet meer zou worden ondersteund. Echter is de functionaliteit van dit VR-platform voorgoed verdwenen als gebruikers updaten naar Windows 11 24H2, waardoor headsets simpelweg niet meer werken op de desbetreffende pc.

Einddatum Windows 10 nadert

Een belangrijkere overstap zal voor gebruikers de migratie van Windows 10 naar Windows 11 zijn. Hoewel het nieuwe OS geleidelijk marktaandeel wint, blijft het eerdere besturingssysteem nog altijd op grote schaal in gebruik. En dat terwijl de einddatum van Windows 10 over minder dan twaalf maanden al plaatsvindt.

