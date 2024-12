Google Workspace beschikt over hulpje bij complexe content

Via een nieuwe versie, NotebookLM Plus, is de assistent nu beschikbaar binnen Gemini for Google Workspace.

NotebookLM is een tool van Google die gebruikers helpt om efficiënter met content te werken. De assistent kan bijvoorbeeld teksten uit uitgebreide documenten samenvatten of aantekeningen maken. Hoewel NotebookLM sinds september beschikbaar is, introduceert Google nu een geavanceerdere versie die de assistent integreert in de Workspace-suite.

Business users

Vooral zakelijke gebruikers kunnen profiteren van deze toevoeging aan Workspace. Zo kunnen marketeers NotebookLM Plus inzetten om klanttrends en koopgedrag samen te vatten, concepten voor communicatiemateriaal op te stellen en campagnebriefings te creëren. De assistent houdt hierbij rekening met marktonderzoek, klantsegmentatieanalyses en de marketing-roadmaps van een organisatie.

Ook salesteams hebben baat bij NotebookLM Plus. Zij kunnen bijvoorbeeld product-roadmaps, concurrentieanalyses, audiogesprekken en marktonderzoek met de assistent delen. NotebookLM helpt vervolgens bij het voorbereiden van meetings door een accountplan te genereren met alle benodigde informatie om interacties met klanten optimaal te ondersteunen.

NotebookLM Plus biedt verbeteringen ten opzichte van de versie die in september werd gelanceerd. De nieuwe versie ondersteunt vijf keer meer audio-overzichten, queries, notebooks en bronnen per notebook. Daarnaast kunnen gebruikers nu de stijl en toon van de notebooks aanpassen aan hun specifieke behoeften.

NotebookLM Plus is per direct beschikbaar in Workspace.

