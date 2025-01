Windows-upgradescherm veroorzaakt problemen

Microsoft probeert Windows 10-gebruikers via een pop-up te verleiden tot een upgrade naar Windows 11, maar precies dat scherm bevriest.

De pop-up vult het volledige scherm om gebruikers nogmaals aan te sporen over te stappen naar de nieuwere versie van het besturingssysteem. Microsoft toont vaker dergelijke pop-ups, omdat Windows 10 vanaf oktober dit jaar geen beveiligingsupdates meer zal ontvangen. Ben je na die tijd nog niet overgestapt, dan neemt het risico op een succesvolle cyberaanval op je computer toe.

In de nieuwe pop-up benadrukt Microsoft opnieuw het belang voor Windows 10-gebruikers om zich voor te bereiden op een overstap. Het bedrijf schrijft ook dat de Windows Backup-app kan helpen om de belangrijkste bestanden toegankelijk te houden op een nieuwe Windows 11-pc. De pop-up bevat twee knoppen: ‘Learn more’ en ‘Remind me later’.

>application pops up to tell me to upgrade to windows 11

>immediately crashes

thanks microsoft pic.twitter.com/DuEQSVCk24