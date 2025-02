Docker vernieuwt abonnementsmodel en verbetert platform

Docker voert een nieuw abonnementsmodel door. Het nieuwe model biedt een op het gebruik gebaseerde prijsstructuur.

De kern van Dockers aankondiging is de integratie van het volledige productportfolio in een enkel abonnementsmodel. De vernieuwde Docker Personal-, Pro-, Team- en Business-plannen bieden toegang tot Docker Desktop, Docker Hub, Docker Build Cloud, Docker Scout en Testcontainers Cloud. Dit betekent dat aparte abonnementen niet langer nodig zijn. Ontwikkelaars krijgen nu de complete toolset binnen één abonnement.

Volgens het bedrijf willen ontwikkelaars tools die aan hun huidige behoeften voldoen en evolueren met nieuwe mogelijkheden om aan hun toekomstige behoeften te voldoen. Om die reden paste de leverancier het abonnementsmodel aan. Dit opdat elke betalende gebruiker volledige toegang heeft tot alle tools, met verbruiksopties voor schaalbaarheid naarmate projecten groeien.

Nieuwe prijsstructuur

De prijs van Docker Business blijft ongewijzigd, maar Docker Pro stijgt van $5 per maand naar $9 per maand. Docker Team gaat van $9 per gebruiker per maand naar $15 per gebruiker per maand, met korting bij jaarlijkse betaling. Docker Personal blijft gratis.

Een grote verandering is de invoering van limieten op het ophalen en opslaan van afbeeldingen in Docker Hub. Die gaan in op 1 maart 2025. Volgens Docker zal dit minder dan 3% van de accounts treffen. Dat betreft voornamelijk commerciële gebruikers met een hoog volume. De verhoogde limieten kunnen de kosten verlagen voor veel Docker Team- en Business-klanten met Service Accounts. Daarnaast introduceert Docker een Pulls Usage-dashboard op Docker Hub, waarmee klanten inzicht krijgen in hun verbruik en dit beter kunnen beheren.

Docker heeft het afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd in de verbetering van zijn platform. Zo besteedde de onderneming meer dan 100 miljoen dollar aan het verbeteren van Docker Hub. De recente verbeteringen omvatten een geavanceerdere contentdetectie, diepgaandere analyse en verbeterd levenscyclusbeheer.

Docker Build Cloud, gelanceerd in januari 2024, combineert ARM- en AMD-cloudbuilders met gedeelde cachetechnologie, wat buildtijden tot 39 keer kan versnellen. In het nieuwe abonnementsmodel verdween de per-gebruiker licentie en nam het aantal inbegrepen build-minuten toe.

Sinds de introductie in oktober 2023 helpt Docker Scout ontwikkelaars om beveiligingsproblemen op te sporen en op te lossen. De Team- en Business-abonnementen bieden nu onbeperkte kwetsbaarheidsanalyses, wat bijdraagt aan een veiligere ontwikkelomgeving.

Na Dockers overname van AtomicJar is Testcontainers Cloud geïntegreerd, waardoor geautomatiseerd testen met containers mogelijk is geworden. Net als bij Build Cloud is de per-gebruiker licentie afgeschaft en zijn runtime-minuten inbegrepen in de betaalde plannen.

Voor Docker Business-gebruikers zijn extra beveiligings- en compliance-tools toegevoegd. Deze omvatten rolgebaseerde toegangscontrole, SOC 2 Type 2-compliance en gecentraliseerd beheer, waarmee bedrijven hun ontwikkelprocessen veiliger en efficiënter kunnen maken.

Developers willen flexibiliteit

De overstap naar een prijsstructuur gebaseerd op gebruik weerspiegelt de behoefte van ontwikkelteams aan flexibiliteit bij het opschalen van projecten. Elk plan bevat een basisverbruik, met de optie om extra capaciteit toe te voegen indien nodig. Dit zorgt voor een flexibeler prijsmodel dat meegroeit met klanten.

Deze aanpak sluit aan bij bredere industrietrends waarin prijsmodellen steeds meer worden gebaseerd op daadwerkelijk gebruik in plaats van vaste licentiestructuren.