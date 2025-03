DeepSeek gebruikt bekendheid niet voor inkomsten, maar focust op onderzoek

De Chinese kunstmatige intelligentie-start-up DeepSeek kiest ervoor om zich te richten op onderzoek in plaats van inkomsten.

Het Chinese bedrijf zag een toename in de vraag naar zijn diensten en dit via zowel de gratis website, app en van betalende zakelijke klanten. Vorige maand waren de inkomsten voor het eerst voldoende om de lopende kosten te dekken. Dit meldt de Financial Times op basis van twee bronnen met kennis van de ontwikkelingen.

DeepSeek populair in gezondheidszorg

De interesse in DeepSeek groeide na de introductie van het kostenefficiënte R1-reasoning model. Dit model presteert vergelijkbaar met Amerikaanse en Chinese concurrenten, maar is ontwikkeld met een veel kleiner budget. Klanten, voornamelijk uit sectoren zoals gezondheidszorg en financiën, kochten API-toegang tot DeepSeeks R1- en V3-modellen. De vraag was echter zo groot dat de start-up deze diensten tijdelijk moest opschorten vanwege een gebrek aan middelen.

Volgens experts uit de sector heeft de CEO weinig intentie getoond om DeepSeeks plotselinge bekendheid te benutten om de technologie op korte termijn verder te commercialiseren. Het bedrijf richt het merendeel van zijn middelen op de ontwikkeling van AI-modellen en de zoektocht naar kunstmatige algemene intelligentie (AGI) – machines met mensachtige cognitieve vermogens.

Deze bronnen voegden eraan toe dat de financieel onafhankelijke oprichter ook niet ingaat op interesse van grote Chinese technologiebedrijven of durfkapitaal- en staatsfondsen om in het bedrijf te investeren.

Apple koos voor Alibaba

Door zijn gebrek aan commerciële ambitie hebben grote technologiebedrijven zoals Alibaba en Tencent hun zakelijke klanten in China kunnen overtuigen met hun meer volwassen infrastructuur en diensten. Dit roept vragen op over de duurzaamheid van DeepSeeks inkomstenstromen, stelt de Financial Times. Apple koos bijvoorbeeld voor Alibaba’s Qwen in plaats van DeepSeek om later dit jaar AI-functies op iPhones in China te introduceren.

Volgens een andere bron heeft Tencent een flinke stijging in API-verkoop gezien sinds het DeepSeeks open-source modellen begon te omarmen. Ongeveer de helft van zijn cloudklanten, voornamelijk uit de overheid en financiële sector, heeft DeepSeeks modellen getest. 20% van hen heeft gevraagd om hun versies te laten aanpassen met Tencents ondersteuning.

Toegang tot Chinese staatsdatacenters

DeepSeek heeft volgens de Financial Times steun gewonnen van de Chinese overheid, die op AI rekent om economische groei te stimuleren. De start-up kreeg toegang tot door de staat gefinancierde datacenters, wat de beperkingen op rekenkracht verlicht.

Op de lange termijn zou beperkte toegang tot Nvidia’s nieuwe generatie geavanceerde chips een knelpunt kunnen vormen, en insiders suggereren dat DeepSeek toekomstige partnerschappen moet overwegen om dit probleem op te lossen. Het bedrijf zal mogelijk op een gegeven moment toch staatsfondsen moeten accepteren om verdere politieke steun te winnen.

Ingenieurs bij DeepSeek werken momenteel in hoog tempo aan de release van de R2- en V4-modellen. Deze stonden aanvankelijk gepland voor mei, maar de lancering kan worden vervroegd om de opgebouwde momentum vast te houden, aldus een bron.