SAP is nu het waardevolste Europese bedrijf op de beurs

SAP eist de titel op van meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Europa. Het neemt daarmee nu de plaats in van de Deense producent van afslankmedicijnen, Novo Nordisk.

De aandelen van SAP stegen maandag met 1,6%, aangedreven door het groeiende optimisme van beleggers over de cloudgebaseerde software van het bedrijf. Daarmee kwam de waardering van het Duitse bedrijf uit op ongeveer €314 miljard ($340 miljard). Hierdoor ging SAP net voorbij Novo Nordisk, waarvan de aandelen dit jaar met 16% daalden. Dit daling is, volgens Bloomberg, onder meer te wijten aan teleurstellende testresultaten van het nieuwe afslankmiddel CagriSema.

Overstap naar cloud helpt SAP

De aandelen van SAP stegen het afgelopen jaar met 42%. Dit komt mede dankzij de versnelde overstap van klanten van traditionele servers op locatie naar cloud-infrastructuur. Die verschuiving stelt het bedrijf in staat winstgevendere producten aan te bieden, vaak gebundeld met kunstmatige intelligentie. Die combinatie gaf de omzetgroei volgens de fabrikant een belangrijke impuls gegeven.

Waarschijnlijk hoogste groeipercentage in een decennium

Analisten schatten gemiddeld dat de omzet van SAP dit jaar met 12% zal stijgen. Als dat lukt, zou dat het hoogste jaarlijkse groeipercentage in tien jaar zijn. De operationele winst zal naar verwachting nog sterker stijgen, mede dankzij een herstructureringsprogramma dat in januari 2024 werd aangekondigd.

De gestage opmars van SAP staat in contrast met andere Europese blue-chipbedrijven die met een grote uitdagingen kampen. Zo heeft ASML te maken met zwakke bestellingen van enkele belangrijke klanten. Dit gaat gepaard me veel strengere exportbeperkingen voor chipapparatuur naar China, vooral op initiatief van de VS.

ASML ziet ook lichtpuntjes

Overigens lijken de verwachtingen van ASML, volgens het bedrijf zelf, helemaal niet zo negatief. Net als andere spelers binnen de chipindustrie is ASML weliswaar voorzichtig over de toekomst op de korte termijn. Handelsrestricties met China zijn daarbij inderdaad een donkere wolk boven het ASML-orderboekje, terwijl ook de onzekere aard van Intel voor minder vraag naar chipmachines kan leiden. Chinese klanten representeerden bijna de helft van alle orders in Q2, bijvoorbeeld, maar door handelsrestricties zal dit aandeel dalen. Toch is de langere termijn naar eigen zeggen onverminderd positief voor het Nederlandse bedrijf.

Dat houdt daarom vast aan de voorspelling dat er in 2030 tussen de 44 en 60 miljard euro wordt binnengehaald aan orders. Aangezien de huidige verkoopcijfers op basis van het laatste kwartaal goed voor zo’n 30 miljard euro per jaar, is dat een forse toename in zes jaar tijd.