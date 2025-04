Google’s NotebookLM kan nu zelf bronnen zoeken

Google’s AI-notitietool NotebookLM kan voortaan zelf het internet afstruinen voor bronnen. Met de ‘Discover’-functie hoeven gebruikers niet meer handmatig documenten of YouTube-links te uploaden, maar kunnen ze simpelweg een onderwerp beschrijven waarover ze meer willen weten. De nieuwe feature wordt geleidelijk uitgerold en is binnen ongeveer een week voor alle gebruikers beschikbaar.

Tot nu toe moesten gebruikers zelf informatiebronnen aanleveren, maar met de nieuwe Discover-knop kan de tool nu zelf op zoek gaan naar relevante online bronnen op basis van een eenvoudige beschrijving. Volgens Google doorzoekt NotebookLM “honderden potentiële webbronnen in slechts enkele seconden”. Na analyse van de meest relevante opties presenteert de tool een lijst van maximaal tien aanbevelingen, elk met een korte samenvatting die de relevantie voor het gezochte onderwerp uitlegt. Gebruikers kunnen vervolgens zelf kiezen welke bronnen ze willen gebruiken binnen NotebookLM.

De geselecteerde bronnen worden bewaard binnen NotebookLM, zodat gebruikers ze direct kunnen lezen en gebruiken als referenties voor citaten, notities en vragen.

Op meerdere plekken beschikbaar

De Discover-functie is volgens Google de eerste van meerdere Gemini-aangedreven NotebookLM-features die in ontwikkeling zijn. Het doel is om het voor gebruikers eenvoudiger te maken relevante informatiebronnen te vinden. Zo verscheen NotebookLM Plus al voor Gemini en Google Workspace.

De nieuwe functie breidt ook de mogelijkheden van NotebookLM verder uit. Gebruikers kunnen de geïmporteerde bronnen inzetten voor andere functies binnen de tool, zoals FAQ’s, briefingdocumenten en podcast-achtige audio-overzichten die AI-hosts gebruiken om een onderwerp te bespreken.

Ook is de “I’m Feeling Curious”-knop toegevoegd met de nieuwste update. Hiermee genereert NotebookLM bronnen over een volledig willekeurig onderwerp, wat gebruikers kan helpen nieuwe interesses te ontdekken of hun kennis te verbreden. De uitrol van de Discover-functie is woensdag begonnen en zal volgens Google ongeveer een week in beslag nemen voordat alle NotebookLM-gebruikers er toegang toe hebben.