Wordt Chrome overgenomen door Perplexity voor 30 miljard?

Perplexity doet een poging om Google Chrome over te nemen voor 34,5 miljard dollar (29,5 miljard euro). De startup biedt meer dan twee keer zijn eigen waarde voor de browser die cruciaal is in de AI-zoekoorlog.

Chrome staat plots in het middelpunt van een overnameoorlog. Naast Perplexity hebben ook OpenAI, Yahoo en investeerder Apollo Global Management interesse getoond in de browser. De plotselinge aandacht komt door een rechtszaak waarin Google wordt beschuldigd van monopolievorming bij online zoekopdrachten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist dat Google Chrome moet verkopen als onderdeel van de strafmaatregelen. Google zelf weigert dit en gaat in beroep tegen de uitspraak.

Voor AI-bedrijven zijn browsers waardevol geworden. Ze fungeren als toegangspoorten tot gebruikersdata en zoekverkeer, wat cruciaal is voor het trainen van AI-modellen. Perplexity belooft dan ook de open-source Chromium-code te behouden en 3 miljard dollar te investeren over twee jaar.

Startup mikt ver boven eigen waarde

Perplexity AI heeft een onverwachte zet gedaan door 34,5 miljard dollar te bieden voor Google Chrome. Het bedrijf van Aravind Srinivas werd vorig jaar nog gewaardeerd op $14 miljard, maar durft nu een bod te doen dat 2,5 keer hoger ligt. De AI-zoekmachine beweert dat meerdere fondsen bereid zijn de complete deal te financieren.

Perplexity verzamelde de afgelopen periode al honderden miljoenen om de strijd aan te gaan met Google. Het bedrijf ontwikkelt een eigen browser genaamd Comet, maar Chrome zou directe toegang geven tot meer dan 3 miljard gebruikers wereldwijd.

Het is niet de eerste keer dat Perplexity grote sprongen maakt. Begin dit jaar deed de startup al een vergelijkbaar bod op TikTok om het Chinese eigendom te omzeilen.

Gevecht om de zoektoekomst

Steeds meer gebruikers verlaten traditionele zoekmachines voor AI-chatbots als ChatGPT en Perplexity zelf. Deze verschuiving maakt controle over browsers belangrijker dan ooit. Concurrent DuckDuckGo schat dat Chrome minstens 50 miljard dollar waard is als Google gedwongen wordt te verkopen. Het bod van Perplexity ligt daar dus flink onder, wat vragen oproept over de haalbaarheid.

Apple overweegt zelfs Perplexity over te nemen om een alternatief voor Google Search te creÃ«ren. De AI-zoekmarkt raakt steeds meer verhit door deze ontwikkelingen.

Perplexity’s bod bewijst dat kleine AI-spelers bereid zijn extreme risico’s te nemen. Of de startup daadwerkelijk kan leveren wat het belooft, blijft echter de grote vraag.