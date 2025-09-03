DeepL ontwikkelt autonome AI-agent voor bedrijfsprocessen

Maker van vertaaltool DeepL lanceert een autonome AI-agent die bedrijfsprocessen moet stroomlijnen. De tool werkt via bestaande interfaces en promoot dezelfde nauwkeurigheid waar het bedrijf om bekendstaat.

DeepL benadrukt dat de nieuwe agent dezelfde kwaliteit en hetzelfde securityniveau als DeepL normaliter levert. De securityarchitectuur bevat tools voor real-time taakmonitoring, mogelijkheden om lopende processen te pauzeren of herzien, en opties voor menselijke goedkeuring bij kritieke beslissingen.

Deze beveiligingsmaatregelen geven zowel individuele gebruikers als managers directe controle over gebruik en output, wat de hoogste mate van nauwkeurigheid en correcte besluitvorming moet garanderen.

Breed inzetbaar binnen organisaties

Hoewel DeepL Agent meertalig is, reikt de functionaliteit verder dan uitsluitend taalkundige taken. De AI-agent ondersteunt kenniswerkers in uiteenlopende scenario’s van boekhouding en verkoop tot marketing, lokalisatie en personeelsbeheer. De vraag is of gebruikers snel aan DeepL denken hierbij of bij het bedrijf hiervoor aankloppen, maar het aanbod is er nu in ieder geval.

Praktische toepassingen omvatten het verzamelen van inzichten voor verkoopafdelingen, automatiseren van factuurverwerking en afhandelen van documentvertalingen. Chief Scientist Stefan Mesken omschrijft het als “een uiterst efficiënte assistent die uw behoeften op de werkplek begrijpt”.

Virtuele assistent voor diverse taken

DeepL Agent functioneert als een digitale medewerker die repetitieve taken zelfstandig uitvoert. Het systeem gebruikt virtuele versies van standaardhulpmiddelen zoals toetsenbord, browser en muis om namens gebruikers te handelen via bestaande software-interfaces. Daarin lijkt het op andere ‘computer use’ tools van OpenAI, Claude en verschillende AI-startups.

De agent van DeepL leert van bestaande interacties, waardoor ondersteuning steeds persoonlijker wordt en beter aansluit bij dagelijkse workflows van gebruikers.

Volgens CEO Jarek Kutylowski bouwt het bedrijf voort op jarenlang AI-onderzoek. “We investeren al jaren in het begrijpen en oplossen van complexe taalproblemen met behulp van AI. Ons jarenlange onderzoek biedt ons een natuurlijk voordeel bij het ontwikkelen van Agentic AI-tools,” aldus de oprichter.

De agent bevindt zich momenteel in bètatest bij enkele DeepL-klanten. Een algemene release volgt binnenkort via DeepL AI Labs, het innovatiecentrum van het bedrijf.

“DeepL Agent is ontworpen om uw instructies te begrijpen en zelfstandig uit te voeren, net als bij menselijke collega’s,” legt Mesken uit. De verwachting is dat deze oplossing fundamenteel zal veranderen hoe bedrijven functioneren.