Windows 11 krijgt grootse Copilot-update

Microsoft integreert AI dieper in Windows 11 met nieuwe Copilot-functionaliteiten. Stemcommando’s, visuele ondersteuning en acties op lokale bestanden moeten Windows productiever maken voor alle gebruikers.

De nieuwe “Hey Copilot”-functionaliteit is nu algemeen beschikbaar voor Windows 11-pc’s. Gebruikers activeren deze opt-in feature via de instellingen van de Copilot-app. Na activatie verschijnt bij een vraag de Copilot-microfoon op het scherm, vergezeld van een geluidssignaal.

Een gesprek eindigt door “Goodbye” te zeggen, de ‘X’ aan te tikken of automatisch na enkele seconden inactiviteit. Ook hier bevestigt een geluidssignaal het einde van de conversatie.

Copilot Vision wereldwijd uitgerold

Daarnaast wordt Copilot Vision wereldwijd beschikbaar. De functionaliteit biedt volledige desktop- en applicatie-deling. Wanneer gebruikers hun bureaublad of applicaties delen, analyseert Copilot de inhoud, geeft inzichten en beantwoordt vragen hardop.

De Highlights-functie toont gebruikers stap voor stap hoe bepaalde taken uitgevoerd worden. Copilot kan foto’s verbeteren door belichtingssuggesties of reisplannen beoordelen op basis van de bestemming.

In Word, Excel en PowerPoint ziet Vision meer dan wat op het scherm zichtbaar is. Bij een PowerPoint-presentatie analyseert het bijvoorbeeld de volledige presentatie zonder dat elke slide bekeken hoeft te worden.

Binnenkort komt voor Windows Insiders een tekst-naar-tekst modus. Dit betekent dat gebruikers zonder hoofdtelefoon of bij voorkeur voor tekstinteractie toch Vision kunnen gebruiken binnen hetzelfde chatvenster.

Experimentele functies voor Windows Insiders

Microsoft brengt ook geavanceerdere AI-functies naar Windows Insiders via Copilot Labs. Copilot Actions kan straks acties uitvoeren op lokale bestanden in Windows. Of het gaat om het sorteren van foto’s of het extraheren van informatie uit een PDF, Copilot Actions neemt het werk over.

De gebruiker beschrijft de gewenste taak in eigen woorden. De agent probeert deze uit te voeren door interactie met desktop- en webapplicaties. Gebruikers kunnen andere taken doen terwijl dit gebeurt, maar altijd de controle overnemen of de voortgang controleren.

Microsoft start met een beperkt aantal use cases terwijl de modelprestatie wordt geoptimaliseerd. “Je ziet de agent mogelijk fouten maken of problemen ondervinden met complexe interfaces”, erkent het bedrijf. Deze real-world tests zijn cruciaal om de ervaring capabeler en gestroomlijnder te maken.

Nieuwe integraties verbeteren workflow

Copilot-connectoren, beschikbaar voor Windows Insiders, linken favoriete services zoals OneDrive, Outlook en Google-diensten aan de Copilot-app. Eenmaal verbonden vindt Copilot persoonlijke content via natuurlijke taal.

Voorbeelden zijn “Vind mijn tandarts afspraak” voor agenda-items, “Wat is het e-mailadres van Mary?” voor contactinformatie, of “Vind mijn schoolopdracht van Economie 201” om OneDrive te doorzoeken. De zoektocht levert binnen seconden het meest relevante document op.

Nieuwe exportfunctionaliteit laat gebruikers tekst direct naar Word, Excel of PowerPoint sturen. Na hulp bij een huiswerkopgave exporteert de gebruiker het resultaat meteen naar een geformatteerd document, spreadsheet of presentatie.

Windows Settings-integratie beantwoordt vragen over pc-instellingen in natuurlijke taal. Opdrachten als “Maak mijn scherm makkelijker leesbaar” of “Help me focussen door afleiding te verminderen” leiden direct naar de juiste Windows-instellingspagina.

Manus AI-agent bouwt websites

De nieuwe Manus AI-agent in File Explorer helpt bij complexe taken als het bouwen van websites uit lokale documenten. Gebruikers selecteren een document, klikken rechts en kiezen “create website with Manus”. Binnen minuten staat er een website klaar zonder uploaden of programmeren.

Manus is ook beschikbaar als native Windows-app. Vanuit het chatvenster typt de gebruiker “Please use the image files on my device and generate a great professional looking website”. Manus gebruikt de agentic platformmogelijkheden van Windows om het juiste document te vinden en een website te bouwen.

Deze ervaring bevindt zich in private preview. Microsoft benadrukte de veiligheid van ervaringen die het Model Context Protocol gebruiken.

File Explorer krijgt ook een nieuwe AI-actie voor bewerking met Filmora, waardoor video-editing sneller en naadloos wordt. Voor Windows Insiders met Copilot+ pc’s integreert Zoom met Click to Do. Binnenkort plant men een Zoom-meeting door Click to Do te activeren en over een zichtbaar e-mailadres te bewegen. Geen app-wisseling, geen details kopiëren, geen onderbrekingen.

