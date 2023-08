De generatieve AI-assistent Windows Copilot is voor de eerste keer in een Windows 11 Insider Build geïntroduceerd. De insiders kunnen nu gecontroleerd een preview installeren die de AI side-bar bevat.

In de aankondiging geeft Microsoft aan dat Windows Copilot de manier waarop gebruikers met het besturingssysteem werken volledig zal veranderen. Vooral moeten de interacties tussen gebruikers en Windows, en straks ook het hele Microsoft 365- en Teams-pakket, simpeler worden. Daarnaast zou Windows Copilot straks beter begrijpen wat gebruikers met hun Windows-software willen doen.

Windows Insider-gebruikers die preview Build 22631.2129 of hoger installeren, kunnen Windows Copilot activeren via een knop op de taskbar of via de shortcut ‘Win + C’. Windows Copilot opent dan in een side-bar van het scherm.

Gecontroleerde uitrol

De Copilot-functionaliteit omvat nog niet alle mogelijkheden. De tool krijgt een ‘gecontroleerde feature rollout’ waarbij in de komende builds steeds meer mogelijkheden worden toegevoegd. Het betekent onder meer dat gebruikers die nu lid worden van de Beta Channel de functionaliteit nog niet toegewezen krijgen. Ook bestaande leden kunnen voorlopig nog geen toegang krijgen tot Windows Copilot. Wel is de techgigant van plan de uitrol de komende weken op te schalen.

