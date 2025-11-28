OpenAI jaagt partners richting 100 miljard dollar schuld

De explosieve groei van OpenAI zorgt ervoor dat een brede kring aan technologiepartners ongekend grote schulden opstapelt. Volgens een analyse door de Financial Times leenden partijen zoals SoftBank, Oracle en CoreWeave gezamenlijk al minstens 30 miljard dollar.

OpenAI zet dat geld in om te investeren in de AI-start-up. Of om datacenters te bouwen die nodig zijn voor de verdere groei van ChatGPT en andere modellen. Wanneer ook de financiering van investeerders en infrastructuurleveranciers wordt meegerekend, loopt de totale schuld die samenhangt met OpenAI inmiddels richting de 100 miljard dollar.

Investeerders zoals Blue Owl Capital en compute-infrastructuurbedrijven zoals Crusoe zijn sterk afhankelijk van hun samenwerking met de AI-start-up. Samen dragen zij zo’n 28 miljard dollar aan leningen die zijn gekoppeld aan rekenkracht, datacenters of langlopende leaseconstructies voor hardware. Daarnaast onderhandelt een groep banken over een nieuwe financiering van ongeveer 38 miljard dollar voor Oracle en datacenterontwikkelaar Vantage. Deze lening moet nieuwe locaties mogelijk maken die OpenAI nodig heeft om toekomstige modellen op grote schaal te trainen.

Hoewel OpenAI zelf aangeeft op termijn meer schuld te willen aantrekken, ligt het grootste deel van de financiële verantwoordelijkheid nu bij partners en hun kredietverstrekkers. Intern leeft volgens de Financial Times het idee dat de groei het best kan worden gefaciliteerd wanneer andere partijen hun balans beschikbaar stellen voor de benodigde infrastructuur. Tegelijkertijd heeft het bedrijf dit jaar voor 1,4 biljoen dollar aan meerjarige verplichtingen voor chips en rekenkracht ondertekend, wat in schril contrast staat met de verwachte omzet van ongeveer 20 miljard dollar.

Meest waardevolle private onderneming

De start-up, inmiddels met een waardering van 500 miljard dollar de waardevolste private onderneming ter wereld, benadrukt dat schaalvergroting noodzakelijk blijft. De ontwikkeling van steeds krachtiger AI-modellen vraagt enorme hoeveelheden rekenkracht en energie, terwijl wereldwijd tekorten ontstaan aan de benodigde hardware. Volgens rapportage van de Financial Times ziet OpenAI dit infrastructuurtekort als de grootste rem op verdere groei.

Oracle behoort tot de bedrijven die al diep in de schuldfinanciering zijn gestapt. Het bedrijf heeft eerder 18 miljard dollar aan obligaties uitgegeven om infrastructuur voor OpenAI te betalen. Analisten verwachten dat Oracle in de komende jaren nog eens tot 100 miljard dollar extra moet lenen om alle verplichtingen richting de AI-start-up na te komen.

Veel van deze investeringen worden ondergebracht in afzonderlijke projectvennootschappen die risico’s moeten isoleren. Hierdoor komt bij een eventuele wanbetaling de last volledig bij financiers te liggen. Ondertussen lijkt de schuldenberg rond OpenAI nog lang niet op zijn hoogtepunt, nu partners blijven investeren om aan de oplopende vraag naar rekenkracht te voldoen.