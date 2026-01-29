OpenAI staat op het punt 60 miljard op te halen

Nvidia, Amazon en Microsoft voeren gesprekken om tot 60 miljard dollar in OpenAI te investeren. Nvidia onderhandelt over maximaal 30 miljard dollar, Microsoft over minder dan 10 miljard dollar en nieuwkomer Amazon mogelijk over meer dan 20 miljard dollar.

Dat stelt The Information op basis van bronnen. OpenAI kampt met stijgende kosten voor het trainen en draaien van zijn AI-modellen. The Information meldt dat OpenAI dicht bij het ontvangen van ’term sheets’ ligt, een soort investeringstoezegging van de drie bedrijven.

Nvidia is al een bestaande investeerder. De chips van het bedrijf vormen de basis voor de AI-modellen van OpenAI. Volgens The Information zou Nvidia dit keer met maximaal 30 miljard dollar het meest investeren. Microsoft, al jaren een belangrijke geldschieter, zou inzetten op minder dan 10 miljard dollar.

Amazon mogelijk grootste nieuwe investeerder

Opmerkelijk is de positie van Amazon, dat als nieuwe investeerder wordt genoemd. Het bedrijf zou significant meer dan 10 miljard dollar willen investeren, mogelijk zelfs boven de 20 miljard dollar. Maar er zitten wel haken en ogen aan die deal.

De investering van Amazon zou namelijk afhangen van aparte onderhandelingen. Het gaat onder meer om een mogelijke uitbreiding van de cloudserver-huurovereenkomst die OpenAI met Amazon heeft. Ook een commerciële deal voor de verkoop van OpenAI-producten, zoals enterprise ChatGPT-abonnementen, aan Amazon staat op tafel.

OpenAI kondigde eerder al aan dat de jaarlijkse omzet meer dan 20 miljard dollar bedraagt. Toch blijft het bedrijf verlies draaien door de torenhoge kosten. De capaciteit steeg in 2025 naar 1,9 gigawatt, tegenover 0,6 gigawatt een jaar eerder.

De concurrentie neemt ook flink toe. Google zet steeds meer druk op OpenAI met eigen AI die eenvoudig via de zoekmachine toegankelijk is. Amazon, Microsoft en Nvidia hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving, net als OpenAI zelf.

