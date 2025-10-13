Salesforce onthult Agentforce 360: AI-agents ondersteunen werknemers

Salesforce heeft vandaag Agentforce 360 gelanceerd, het platform dat AI-agents en mensen samenbrengt in één vertrouwd systeem. Met deze aankondiging positioneert het bedrijf zichzelf als pionier van de ‘Agentic Enterprise’, waar AI niet alleen ondersteunt, maar daadwerkelijk werk uit handen neemt.

“We betreden het tijdperk van de Agentic Enterprise, waar AI het menselijk potentieel vergroot zoals nooit tevoren”, verklaart Marc Benioff, CEO van Salesforce. Benioff stelt dat Agentforce 360 mensen, agents en data verbindt op één vertrouwd platform.

Nieuw op het Agentforce-platform

De nieuwste versie van Agentforce introduceert de Agentforce Builder, een conversatie (chat) gebaseerde ontwikkelstudio voor het ontwerpen van agents via natuurlijke taal. Agentforce Voice transformeert IVR-systemen (interactive voice response, oftewel telefonie) naar natuurlijke, realtime gesprekken. Hybrid Reasoning combineert workflows met reasoning van AI-modellen, hierdoor kunnen workflows met precisie worden uitgevoerd, ook als er kleine aanpassingen nodig zijn om dit succesvol te doen. Als de input bijvoorbeeld net even afwijkt van wat de workflow gewend is, kan het AI-model ervoor zorgen dat de workflow toch succesvol wordt aangestuurd en uitgevoerd.

De introductie van Agentforce Vibes breidt low-code ontwikkeling uit naar AI-toepassingen. Nieuwe observability-dashboards helpen teams de redenering, nauwkeurigheid en compliance van agents in de gaten te houden.

Klanten halen indrukwekkende resultaten

Met 12.000 klanten levert Agentforce 360 al meetbare resultaten. Reddit wist 46 procent van supportcases automatisch op te lossen. Hierdoor daalde de tijd tot een oplossing met 84 procent. Adecco handelde 51 procent van kandidaatgesprekken buiten kantooruren af via agents. OpenTable loste 70 procent van de supportcases autonoom op. De efficiëntie en verbetering bestaat bij klanten dus eigenlijk altijd uit dikke dubbele cijfers.

Van CRM-pionier naar AI-revolutionair

Salesforce bouwt voort op 26 jaar ervaring als het vertrouwd klanten- en salesplatform. Hetzelfde platform is nu in staat om AI-agents aan te sturen, waardoor workflows intelligenter worden en klantinteractie op elk moment geautomatiseerd kan plaatsvinden. Het ondersteunt hierdoor niet alleen medewerkers, maar neemt ook werk uit handen.

De nieuwe versie van Agentforce is mede ontstaan door intensieve samenwerking met duizenden klanten gedurende de afgelopen twaalf maanden. Vier grote versies creërden het pad naar Agentforce 360: de oorspronkelijke Agentforce-lancering in oktober 2024, de verbeterde Atlas Reasoning Engine in december, proactieve agents in maart 2025 en enhanced interoperability in juni.

Agentforce 360

Agentforce 360 verenigt vier kernonderdelen die samen het Agentic Enterprise vormen. Het Agentforce 360 platform fungeert als fundament voor enterprise-grade AI-agents, compleet met conversational builder, hybrid reasoning en spraakfunctionaliteit. Data 360 levert de vertrouwde uniforme datalaag die elke agent context geeft, hiervoor gebruikt het de Salesforce Data Cloud en voegt daar additionele context aan toe vanuit ongestructuurde data en Tableau semantics. Customer 360 Apps gebruiken de bedrijfsprocessen en workflows via AI-agents om geautomatiseerd werk uit te voeren. Tot slot biedt Slack de conversational interface waar mensen en agents realtime samenwerken.

Deze uitgebreide aanpak stelt bedrijven in staat agents in te zetten die gebaseerd zijn op betrouwbare data. Daarnaast richten ze zich op samenwerken tussen teams, direct met mensen communiceren in Slack en maken ze gebruik van bestaande processen en infrastructuur.

Specialistische agents voor elke medewerker

Salesforce heeft nu voor elke medewerker agents die direct kunnen assisteren. Agentforce Sales automatiseert prospecting en prijsopgave, Agentforce Marketing bouwt autonome campagnes em Agentforce Service levert 24/7 proactieve ondersteuning via het Command Center.

Nieuwe industrie-specifieke agent oplossingen zoals Agentforce Life Sciences, Public Sector en Manufacturing leveren snel waarde voor elke sector. Agentforce 360 for Industries biedt meer dan 200 voorgebouwde, sector-specifieke acties.

Als dat nog niet genoeg is, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om zelf agents te bouwen via de chat gestuurde Agentbuilder. Al met al veel nieuwe mogelijkheden om snel laagdrempelig met agents aan de slag te gaan.

Agentforce 360 is wereldwijd beschikbaar, met doorlopende innovatie in pilot en beta in de komende maanden.