Zuckerberg: ‘Cloud is voor de meerderheid te duur’

Hoewel steeds meer bedrijven overstappen naar de cloud, is dit voor de grote meerderheid nog altijd te duur. Dat stelt Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een gesprek met Dr. Joseph DeRisi en Dr. Stephen Quake, de co-presidenten van de Chan Zuckerberg Initiative (CZI).

De groep besprak tijdens de ontmoeting – die live op YouTube werd uitgezonden – dat de voorgang bij initiatieven vaak geblokkeerd wordt door de hoge kosten van cloud-abonnementen, schrijft IT Pro.

Daarbij sprak Zuckerberg specifiek over Amazon Web Services (AWS). “In onze vergaderingen van de bio-raad praten we onder meer over de kosten van compute en onze AWS-rekening”, aldus Zuckerberg. “Laten we Jeff (CEO Amazon, red.) opbellen en het hierover hebben”, grapt hij.

CZI

Zuckerberg richtte het CZI in 2015 samen met zijn vrouw Pricilla Chan op. Het CZI heeft als doel om manieren te vinden om technologie te gebruiken om gezondheids-, sociaal en wetenschappelijk onderzoek verder te brengen.

Het initiatief wordt voor een deel gefinancierd door Facebook zelf en een investering van LinkedIn-medeoprichter Reid Hoffman. Het gaat hierbij om miljarden dollars. Dr. Quake benadrukt echter dat de meeste andere organisaties en onderzoekslaboratoria dergelijke financieringen niet kunnen krijgen. Daardoor worden ze gelimiteerd door de kosten van de cloud.

Zuckerberg stelt in het gesprek dat de meeste kosten voor de voortgang van medisch onderzoek liggen bij compute en de data. Dat is dan ook hetgeen wat dergelijk onderzoek voornamelijk vertraagd, aldus de Facebook-CEO.

Stof vangen

“De kosten van het sequencing en het laboratoriumwerk zijn nu zo laag geworden dat je dit vrijwel overal ter wereld kunt doen”, aldus Quake. “Maar de compute om die data te kunnen analyseren is helaas niet beschikbaar voor de grote hoeveelheid mensen.”

Het komt volgens hem dan ook vaak voor dat organisaties met weinig resources wel een sequencer hebben, maar dat deze stof zit te vangen. “Zelfs als ze toegang hebben tot de cloud, kunnen ze het niet betalen.”