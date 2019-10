SAP en Microsoft brengen samen enterprises naar de cloud

SAP en Microsoft werken al sinds jaar en dag samen. Zo gebruiken ze al sinds 2017 elkaars cloud-producten en -diensten. Die langlopende samenwerking wordt nu verder uitgebreid om ook grote enterprise-klanten naar de cloud te brengen. De twee bedrijven hebben hiervoor een deal van drie jaar afgesloten.

Het kan voor bedrijven lastig zijn om van het traditionele on-premise model van SAP naar cloud-diensten te verhuizen, zo lieten diverse bedrijven weten. Microsoft en SAP willen daar nu bij gaan helpen, aan de hand van een nieuwe samenwerking met de naam Embrace.

De samenwerking richt zich op klanten die nu nog operaties on-premise draaien, maar naar remote servers willen overstappen. SAP en Microsoft gaan hen helpen om de operaties op servers die ondersteund worden door de S/4HANA-database te draaien, vertelt co-CEO Jennifer Morgan van SAP aan Reuters.

“We hebben de cloud-diensten van SAP gebundeld om klanten te ondersteunen bij de uitbreiding, integratie en orkestratie van SAP-systemen”, aldus Morgan. Het product wordt verkocht via de distributiekanalen van Microsoft.

Samenwerking uitbreiden

Met de aankondiging wordt de samenwerking tussen Microsoft en SAP dus verder uitgebreid. De twee bedrijven gebruiken elkaars diensten al sinds 2017 en verkopen ook de cloud-diensten van de ander. Voor die tijd gebruikte Microsoft echter ook al SAP-diensten.

SAP werkt niet alleen met Microsoft samen. Ook heeft het deals met Google en Amazon Web Services voor cloud-diensten.

Nieuwe CEO

Het is de eerste aankondiging van Morgan als co-CEO. Vorige week stapte CEO Bill McDermott onverwacht op, nadat hij negen jaar aan het roer stond bij SAP. Een reden voor zijn vertrek gaf hij niet.

McDermott gaf zijn taken over aan Morgan en Christian Klein. McDermott blijft nog twee maanden bij het bedrijf werken in een adviserende rol.

Morgan deed haar aankondiging bij de presentatie van de cijfers van het derde kwartaal van SAP. Het bedrijf zag zijn omzet stijgen met 10 procent. De operationele winst steeg ook, namelijk met 15 procent. SAP liet verder weten dat zijn brutomarges voor de cloud met 5,4 procentpunten toenamen naar 69 procent.