Voormalig SAP-CEO Bill McDermott aan de slag als CEO van ServiceNow

Het is nog geen twee weken geleden dat Bill McDermott plotseling aankondigde op te stappen als CEO van SAP. Nu is duidelijk wat hij in plaats daarvan gaat doen: McDermott wordt de nieuwe CEO van ServiceNow.

McDermott zei ongeveer twee weken geleden in een verklaring dat dit “voor iedereen een moment is om aan een spannend nieuw hoofdstuk te beginnen”. Dat geldt dus ook voor hemzelf, blijkt uit een aankondiging van zijn nieuwe werkgever ServiceNow.

De bedoeling is dat McDermott nog voor het einde van 2019 de president en CEO van ServiceNow wordt. Ook wordt hij lid van de raad van bestuur. “ServiceNow is één van de meest opwindende innovatie- en groeibedrijven ter wereld”, aldus McDermott in de aankondiging. “Het bedrijf heeft een transformationeel platform, enorm getalenteerde collega’s en onbegrensd potentieel.”

Jeff Miller, Lead Independent Director van de raad van bestuur van ServiceNow, is enthousiast over de nieuwe CEO. “Zijn ervaring en bewezen track record zorgen voor een soepele overgang en een blijvend sterk leiderschap”, aldus Miller. Volgens hem gaat McDermott zorgen voor een nog groter momentum voor het bedrijf.

Wisseling van de wacht

McDermott volgt John Donahoe op bij ServiceNow, die vanaf januari 2020 de president en CEO van Nike wordt. Donahoe was sinds april 2017 de CEO van ServiceNow. Onder zijn leiderschap breidde het aantal klanten zich uit en groeide de jaarlijkse omzet ieder kwartaal met meer dan 30 procent, aldus het bedrijf zelf.

Donahoe blijft CEO tijdens de transitieperiode. Op die manier moet de overgang van leiderschap soepel verlopen. Danohoe zit ook zijn termijn als onderdeel van de raad van bestuur uit. Dat termijn eindigt in juni volgend jaar.

McDermott noemt het “een persoonlijke eer” om Donahoe op te volgen en ServiceNow naar “het volgende hoofdstuk” te brengen. “Ik heb er zin in en kan niet wachten om aan de slag te gaan!”

SAP

McDermott kondigde begin oktober aan te vertrekken als CEO van SAP. Daar was hij sinds 2014 CEO en daarvoor ook co-CEO. Waarom McDermott koos om te vertrekken, liet hij niet weten. Ook was toen nog niet duidelijk dat er al een nieuwe baan voor hem klaar stond.

McDermott blijft de komende twee maanden nog bij SAP werken in een adviserende rol. Zijn leiderschap wordt overgenomen door Jennifer Morgan en Christian Klein.