Duizenden e-commerce-sites die Magento gebruiken staan buitenspel

Magento, aanbieder van een open source e-commerce platform, heeft aangekondigd dat het vanaf juni 2020 geen ondersteuning meer zal bieden voor Magento 1.

Geen ondersteuning staat gelijk aan groter risico

Zonder ondersteuning zal het CMS waarschijnlijk kwetsbaarheden ontwikkelen die kunnen leiden tot een hoger risico voor websites. Een voorbeeld van een mogelijke aanval is Magecart, de web-based, card skimming aanval die tot doel heeft om creditcardgegevens te stelen via kassapagina’s. Het is een van de meest voorkomende aanvallen op het CMS.

Adobe’s Magento is een populaire keuze onder de eretailers en e-commerce sites, goed voor 12 procent van alle e-commerce sites vanaf 2019, aldus het Hosting Tribunal.

Het aantal actieve sites dat Magento gebruikt, is tussen 2017 en 2018 bijna verdubbeld en is gestegen tot 250.000 sites. Merken als Ford, Omega Horloges, Christian Louboutin en Bulgari maken gebruik van de dienst.

Volgens Hosting Tribunal, slechts 11.000 draaien op Magento 2. De populariteit van Magento is aantoonbaar te danken aan de veelzijdigheid, de verscheidenheid aan functies en het gebruiksgemak.

Wanneer juni 2020 rondrolt, zal Megento de ondersteuning stopzetten, inclusief software-updates en beveiligingspatches voor haar Commerce 1 en Open Source CMS platformen, die voorheen bekend stonden als respectievelijk Enterprise Edition en Community Edition.

Wat nu?

Vanaf nu hebben e-commerce sites die gebruik maken van de dienst twee voor de hand liggende opties: upgrade naar Magento 2 of migreren naar een ander CMS. Volgens sommigen is de upgrade naar Magento 2 een moeizame en dure aangelegenheid, wat ertoe kan leiden dat klanten kiezen voor optie twee, een nieuw CMS.

Magento is echter wel in staat om de voordelen van Magento Commerce 2 te promoten, waaronder verbeterde cloud-hosted performance op schaal, soepelere creatie en lancering van content, en meer business intelligence mogelijkheden.

Volgens het bedrijf, zijn er nu meer dan 2.000 beschikbare extensies als gevolg van een groeiende gemeenschap rond Magento 2. Ook komen er ieder kwartaal nieuwe mogelijkheden met versie 2.3, en meer dan 8.000 nieuwe Magento 2-sitelanceringen per kwartaal bovenop de 30.000 bestaande Magento 2 sites.

Ongeacht hun uiteindelijke keuze, moedigt het bedrijf alle Magento Commerce 1 klanten aan om contact op te nemen met hun Customer Success Managers of ontwikkelingspartners om te beginnen met upgrade planning.