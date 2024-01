De Amerikaanse pakketbezorger FedEx gaat het e-commerceplatform ‘fdx’ bouwen voor zijn diensten. Hiermee kunnen bedrijven hun volledige shopping-logistiek van A tot Z uitvoeren en afhandelen.

Met de komst van het platform wil FedEx het voor klanten mogelijk maken vanuit één enkele omgeving een end-to-end winkelervaring te bieden, waarin ze hun producten kunnen verkopen en klanten kunnen beheren.

Het geplande platform, waarover nog weinig details bekend zijn, moet verkopers alle oplossingen bieden die ze nodig hebben. Dit varieert van het bereiken van potentiële klanten tot het daadwerkelijk verkopen, leveren en indien nodig afhandelen van retourzendingen.

Data-driven

Volgens de logistieke dienstverlener is het platform ‘data-driven’ en maakt het gebruik van de inzichten die FedEx zelf kan leveren om de koop- en verkoopprocessen te optimaliseren.

Verkopers op het platform hebben ook toegang tot het klantennetwerk via de e-commerce website ShopRunner, dat ook in handen is van FedEx.

Met het nieuwe FedEx e-commerceplatform krijgen kopers straks ook op hetzelfde moment inzicht in bezorgtijden voor bestelde producten wanneer ze deze aan hun winkelwagentje toevoegen. Verkopers ontvangen daarnaast CO2-uitstootrapporten vanuit het platform voor diverse supply chainbeslissingen, zoals het kiezen van de meest efficiënte verzendroutes.

Het e-commerceplatform, dat duidelijk de concurrentie moet aangaan met andere software op dit gebied, wordt naar verwachting in de loop van 2024 gelanceerd.

