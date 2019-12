Google introduceert Transfer Service voor snelle cloudmigratie

Een van de grootste belemmeringen voor bedrijven die hun infrastructuur naar de cloud willen migreren, is dat ze eerst al hun data naar hetzelfde platform moeten verplaatsen, en dat kan een nogal tijdrovende taak zijn. Google wil bedrijven daar nu mee helpen, met Transfer Service.

Het bedrijf kondigde vandaag de beschikbaarheid van de nieuwe Transfer Service aan voor klanten die grote hoeveelheden data willen verplaatsen van hun interne opslag naar de cloud van Google. Transfer Service is een beheerde oplossing waarmee bedrijven al die data kunnen migreren zonder dat ze hun eigen software hoeven te schrijven of hoeven te investeren in een kant-en-klare oplossing.

Google laat weten dat de Transfer Service bedoeld is om grootschalige datamigratie gemakkelijker te maken. De dienst biedt een snelle verbinding met Google Cloud, waardoor klanten snel en veilig “miljarden bestanden” en “meerdere petabytes aan data” moeten kunnen overbrengen. De dienst wordt geleverd met beveiligingen die ervoor moeten zorgen dat de datamigratie tijdens het proces kan worden onderbroken en weer worden hervat, in het geval dat er zich problemen zouden voordoen.

Eenvoudig in gebruik

Google claimt verder dat het gebruik van de Transfer Service eenvoudig is. Bedrijven moeten de software on premise installeren en uitvoeren, en vervolgens naar de Google Cloud Console gaan. Daar moeten de nodige directories ingediend worden bij Cloud Storage.

“Bij het overdragen van data zal de dienst de overdracht over verschillende agents parallel laten verlopen en deze agenten vervolgens coördineren om je gegevens over een beveiligde internetverbinding naar Cloud Storage over te dragen”, meldt Google. “Transfer Service voor on premise-data beschikt ook over een self-service GUI met gedetailleerde logboeken, zodat je met vertrouwen migratieopdrachten kunt maken, controleren en beheren”.

De dienst is per direct beschikbaar in een bètaversie.